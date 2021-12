British Airways-passagiers zitten vijf uur vast in vliegtuig

Passagiers van een British Airways-vlucht liepen maar liefst zeven uur vertraging op wegens een (valse) positieve test van de piloot, meldt The Independent.

De vlucht zou om 10:40 uur lokale tijd vertrekken vanuit Londen Heathrow. Verwacht werd dat de Boeing 777-300, met registratie G-STBP, om 15:25 uur arriveerde op Bridgetown Airport (Caribisch eiland Barbados). Het liep 20 december echter anders. Door een positief geteste piloot vertrok de BA255 om 17:25 uur vanuit het Verenigd Koninkrijk en landde het toestel om 21:30 uur op Barbados, zo’n zes uur later dan gepland.

@British_Airways sat on BA255 which is massively delayed due to a pilots positive covid test. What compensation are we due? — James Purvis (@JamesPurvis21) December 20, 2021

Piloot test positief op coronavirus

Toen de passagiers aan boord van het vliegtuig zaten, liet de piloot door de intercom weten dat hij positief testte op het coronavirus. Hockeyster Darcy Bourne zat op dat moment in het toestel van British Airways. Zij uitte haar ongenoegen in TikTok-video’s. “De piloot kreeg net een sms dat hij positief getest is, dus we zitten allemaal vast in het vliegtuig’’, zegt ze in haar eerste video.

Verder is te horen dat de vlieger vertelt dat British Airways een vervanger zoekt. “Wat we momenteel doen is een andere piloot zoeken om mijn plaats in te nemen en dat proces is aan de gang, maar het zal niet snel gebeuren en op dit moment hebben we mensen in het proces om te proberen iemand te vinden.”

Vijf uur later stond het vliegtuig nog steeds aan de grond. De reizigers moesten de Boeing 777 verlaten. In de vertrekhal wachtten zij totdat het probleem opgelost was. De maatschappij gaf alle passagiers een waardebon van 4 pond (omgerekend € 4,75) om eten of drinken te halen. “Je kunt nauwelijks water voor 4 pond krijgen op de luchthaven’’, zegt de hockeyster in een andere video. Daarna kwam de aap uit de mouw: de testuitslag van de piloot bleek vals te zijn. Vervolgens mochten de passagiers het vliegtuig weer in. Eind november zaten KLM-passagiers ook al lange tijd vast aan boord. Dit omdat zij na aankomst uit Zuid-Afrika moesten testen op het coronavirus.

British Airways-vlucht loopt forse vertraging op

Uiteindelijk landde de BA255 zes uur te laat op het Caribische eiland, maar desondanks uitte Bourne zich opgelucht: “Dus we zitten weer in het vliegtuig, alles is goed, behalve het eten is verdwenen, ze moesten ons eten weggooien voor de tien uur durende vlucht. Hoe dan ook, tien uur vliegen, honger, het maakt niet uit… 17 uur nadat we op het vliegtuig zijn gestapt, komen we aan’’, aldus de hockeyster die haar vertraagde landing vierde met een fles rum die ze aan boord kreeg.