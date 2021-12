Passagiers toegang tot cockpit in leeg KLM-vliegtuig

Passagiers van een KLM-vlucht van Schiphol naar Düsseldorf (Duitsland) stapten een paar dagen geleden te vroeg het verkeerde vliegtuig in.

Toen de passagiers aan het boarden waren, merkten ze op dat er helemaal niemand in het vliegtuig zat. Zowel de piloten als de stewards en stewardessen waren afwezig. Een reiziger met of zonder vliegbrevet had zomaar een poging kunnen wagen om het toestel aan de praat te krijgen. In de hoop personeel te vinden riepen enkele mensen door de machine: ‘’Hallo, waar is iedereen?’’

Henk van Ess was een van hen. Op Twitter laat hij weten dat er helemaal niemand was, ook geen grondpersoneel dat hem tegenhield. ”Om zeker te weten dat ik niet droomde, doorzocht ik het hele vliegtuig”, schrijft hij bij een foto waarop duidelijk zichtbaar is dat hij toegang heeft tot de cockpit. Hij vervolgt dat de eenmaal aangekomen piloot vlak voor vertrek naar Düsseldorf door de intercom liet weten dat ‘iemand vanavond nog serieus een pak slaag gaat krijgen’.

I searched the whole ✈️ to see if I was dreaming . I was not . (2/4) pic.twitter.com/qbBotyIa2X — 𝚑𝚎𝚗𝚔 𝚟𝚊𝚗 𝚎𝚜𝚜 (@henkvaness) December 18, 2021

Wat ging er mis bij KLM?

Alvorens het zo ver was kwam er nog iemand aan boord die bewerkstelligde dat iedereen ten behoeve van een veiligheidscheck, het KLM-toestel verliet. Vijf minuten later kon iedereen weer instappen. Een KLM-woordvoerder stelt in een gesprek met Algemeen Dagblad dat het vliegtuig voor vertrek goed gecheckt is. Wat er precies misging waardoor dit zo liep, is nog onduidelijk. De bemanning die de passagiers van Amsterdam naar Düsseldorf zou vliegen moest van een andere vlucht uit Cork (Ierland) komen. Daardoor kwamen de piloten en het cabinepersoneel te laat aan bij de volgende vlucht. De woordvoerder vervolgt dat het personeel in de gate niet bij de bemanning nagevraagd had of zij klaar was voor de ontvangst van de reizigers. Daardoor werden zij richting een leeg vliegtuig gestuurd. De maatschappij gaat verder uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.