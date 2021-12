Luchtmacht neemt afscheid van ‘oude’ Chinooks

Donderdag maakte de enig overgebleven CH-47D van de Koninklijke Luchtmacht haar laatste vlucht. Daarmee eindigt het tijdperk van de eerste generatie Chinook-helikopters bij de luchtmacht.

De groene transporthelikopter met registratie D-667 vertrok woensdagochtend vanaf de thuisbasis Gilze-Rijen. De laatste operationele vlucht voerde onder meer langs het oefengebied op de Oirschotse Heide nabij Eindhoven. Ook landde het toestel kort bij het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Eindbestemming was vliegbasis Woensdrecht.

CH-47D Chinook D-667, afgelopen woensdag boven de Oirschotse Heide © Roel de Bijl

Een aantal van de overige Nederlandse ‘Delta model’-Chinooks is al eerder overgevlogen naar het Logistiek Centrum van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Woensdrecht. Eén van de Chinooks, mogelijk de D-667, wordt op Woensdrecht ‘gedemilitariseerd’, om te worden toegevoegd aan de collectie van het Nationaal Militair Museum . De zware transporthelikopters hadden tot de sluiting van de vliegbasis in 2008 Soesterberg als thuisbasis.

Bronsgroen

In 1995 ontving Nederland de eerste CH-47 Chinook. Daarmee kreeg de Koninklijke luchtmacht voor het eerst zware transporthelikopters. Uiteindelijk zou de luchtmacht dertien van deze heli’s in gebruik nemen: zes nieuw en zeven tweedehands, afkomstig uit Canada. De voormalige Canadese luchtmachthelikopters werden flink gemoderniseerd, zodat ze identiek waren aan de nieuwe exemplaren. De Nederlandse CH-47D’s waren allemaal gespoten in een egaal ‘bronsgroen’ kleurenschema. Daarmee onderscheidden ze zich van de nieuwere Chinooks van de luchtmacht, die grijs of lichtbruin zijn geschilderd.

De laatste vlucht van de D-667 deed veel stof opwaaien… © Roel de Bijl

Wereldwijd

De Chinooks zijn wereldwijd ingezet, met name ter ondersteuning van vredesmissies. De toestellen hebben onder meer dienst gedaan in Bosnië, Irak, Afghanistan en Mali. Twee Chinook-helikopters gingen verloren tijdens de operaties in Afghanistan.

De vervangende machines zijn inmiddels allemaal afgeleverd door Boeing. Nederland ontving in 2021 veertien Chinooks van het nieuwste type (‘CH-47F MYII CAAS’). In 2007 bestelde Nederland ook al eens zes CH-47F’s, ter aanvulling op de Chinook-vloot. Deze zes grijs gespoten Chinooks zullen allemaal een moderniseringsprogramma ondergaan. Daarna zullen ze ‘als nieuw’ de fabriek uitkomen en identiek zijn aan de andere veertien CH-47F’s.