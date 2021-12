Nederland heft vliegverbod na iets minder dan maand op

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten dat het vliegverbod voor het zuiden van Afrika vandaag (donderdag) vervalt.

Wegens de omikronvariant besloten meerdere (Europese) landen maatregelen te nemen om de mutatie zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Nederland stelde eind november een vliegverbod in voor Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Het Verenigd Koninkrijk hief het verbod vorige week al op.

Het vliegverbod voor zuidelijk Afrika -> NL vervalt per 23-12. De landen blijven aangemerkt als zeerhoogrisicogebieden met een zorgwekkende virusvariant. Er geldt ook een EU inreisverbod. Reizigers naar NL moeten getest zijn en verplicht in quarantaine.

Gevolgen vliegverbod

Hoewel KLM ondanks het vliegverbod tussen Amsterdam en Zuid-Afrika (Johannesburg en Kaapstad) bleef vliegen, kregen passagiers met extra maatregelen te maken. Reizigers uit Zuid-Afrikaanse landen moesten bij aankomst in Nederland een dubbele test doen en vervolgens in quarantaine.

Ondanks dat laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten dat er alsnog een EU-inreisverbod van toepassing is. Onder het inreisverbod vallen echter uitzonderingen. Wanneer iemand veertien dagen of langer geleden volledig gevaccineerd is, krijgt diegene alsnog toegang. Voorwaarde is wel dat het vaccin goedgekeurd moet zijn door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor de Afrikaanse landen geldt die uitzondering niet, want deze vallen onder een ‘zeer hoog risicogebied met een zorgwekkende virusvariant’.

KLM-vluchten uit Zuid-Afrika

Eind november arriveerden twee KLM-vliegtuigen uit Zuid-Afrika. Eén was afkomstig uit Johannesburg en één uit Kaapstad. Beide waren onderweg naar Schiphol toen het vliegverbod voor Afrikaanse landen werd ingesteld. Eenmaal geland in Amsterdam hoorden de reizigers dat het verbod sinds 12:00 uur van kracht was. Daarna werd direct actie ondernomen om hen te testen op de omikronvariant.

Na aankomst moesten zij lange tijd in de toestellen blijven zitten. In totaal ging het om 600 passagiers. Zij moesten zich dubbel laten testen en verplicht in quarantaine. Terwijl de vluchten in de ochtend landden, kwamen de laatste testuitslagen om 20:30 uur pas binnen. In totaal testten 61 passagiers positief op het coronavirus.