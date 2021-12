Omwonenden Schiphol vrezen voor ‘spookdorp’

Veel kritiek van omliggende dorpen is ontstaan op de komst van een eventuele ‘Tweede Kaagbaan’ op Schiphol.

Rijsenhout, een dorp dat zich ten zuiden van de luchthaven bevindt, zal het bij een parallelle Kaagbaan moeten ontgelden. Uit een onderzoek in opdracht van Dorpsraad Rijsenhout blijkt dat het gemiddelde inkomen in vergelijking met andere dorpen daalde. De woningwaarde neemt af, het dorp vergrijst, er wordt niet meer gebouwd, kassen staan leeg, mensen met lagere inkomens komen erop af. Bewoners van het dorp zitten daarom niet te wachten op een zevende startbaan voor Schiphol.

Tweede Kaagbaan Schiphol

Een tweede Kaagbaan houdt nog verdere inkrimping van het dorp in. “We dreigen een spookdorp te worden. We doen dan ook de oproep aan de overheid om die reservering er per direct af te halen, dit houden we niet langer vol’’, zegt Hans van der Meulen, voorzitter van de dorpsraad, tegen NH Nieuws.

De aanleg van deze baan gaat ten koste van nieuwe woningen. Een serieus probleem. “Hierdoor komt de sociale cohesie onder steeds grotere druk te staan. Het gevolg is dat essentiële voorzieningen verdwijnen. Zo zijn beide basisscholen gehalveerd en het aantal leden van de sportverenigingen is de afgelopen tien jaar met een derde afgenomen”, aldus Van der Meulen.

Toename aantal vliegbewegingen

In de luchtvaartnota tot 2050 verwacht het kabinet dat het aantal vluchten boven de 500.000 kan uitstijgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving voorspelde dat het gebruik van schonere en stillere vliegtuigen ertoe kan leiden dat het aantal vliegbewegingen toeneemt tot 620.000 in 2030. Daarentegen is er een optie dat het aantal vluchten met 80.000 vermindert. Het kabinet neemt volgend jaar een besluit over de (verdere) groei van de luchthaven.

Bij die eventuele groei zouden er 75 vliegtuigen per uur kunnen vertrekken. Schiphol zou een verdere ontwikkeling in het achterhoofd hebben, meent onderzoeker Walter Manshanden. “De reservering legt al jaren een schaduw over Rijsenhout. Schiphol heeft de reservering gemaakt om, wanneer nodig, een nieuwe start- en landingsbaan aan te leggen.”