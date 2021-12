Schiphol onderzoekt samenwerking met Maastricht Aachen Airport

Hoewel het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport onzeker is, onderzoekt de luchthaven samen met Schiphol of er een nauwere samenwerking mogelijk is, meldt de Limburger.

Twee scenario’s liggen op tafel. In het eerste scenario neemt Schiphol geen belang in Maastricht Aachen Airport, maar komt er wel een samenwerking op het gebied van exploitatie, commercie en vastgoedontwikkeling. In het tweede scenario neemt de luchthaven van Amsterdam wel deel. Momenteel heeft Schiphol alleen een meerderheidsbelang in Eindhoven Airport. Het gaat om een belang van 51 procent.

Balletje ligt bij provincie Limburg

Mochten beide partijen die samenwerking daadwerkelijk aangaan, dan moeten zij dit voorleggen aan de provincie Limburg die aandeelhouder is van het vliegveld van Maastricht. Zij komt tot haar beslissing op basis van recente analyses die de (eventuele) toekomst van dit vliegveld in kaart brengen. Sluiting en openhouden van de luchthaven zijn twee scenario’s waarmee Maastricht Aachen Airport rekening moet houden.

Eerder deze maand kwam de provincie Limburg met een conceptrapportage over Maastricht Aachen Airport. Daaruit bleek dat een sluiting van de luchthaven het ‘gunstigste scenario’ is. Hierin werd onder meer gekeken naar de kosten en baten van het vliegveld. Daaruit bleek dat het openhouden op de korte termijn duurder is, maar op de lange termijn honderden miljoenen euro’s kan schelen.

Schiphol heeft meer belangen

Royal Schiphol Group is eigenaar van meerdere Nederlandse luchthavens. De luchthaven is exploitant van Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport, het vliegveld waarvan nog onduidelijk is wanneer zij haar deuren (eventueel) mag openen. In tegenstelling tot deze drie luchthavens handelt Maastricht Aachen Airport voornamelijk vracht af. Het percentage passagiersvluchten is op die luchthaven aanzienlijk kleiner dan op andere vliegvelden in Nederland.