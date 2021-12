Goof en Goot bemoeien zich met allerlei zaken waar ze veel of totaal geen verstand van hebben. Zo bieden we een alternatief voor de F-35, vragen ons af of de KLM nou vegetarisch is geworden of niet, verwonderen we ons over afbladderende Airbussen en een megaorder in Dubai…

Afbladderende Airbussen en een Fokker F-28 in Nederland | Goof en Goot

The impression that the problems with #Qatar Airways are not resolved after seeing this #Airbus #A350 in storage condition this morning… 🇶🇦 #AvGeek pic.twitter.com/gw0RVjtC1O — Aviation Toulouse (@Frenchpainter) July 13, 2021

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!