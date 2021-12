All You Need Is Love achter de schermen Schiphol | Video

Nog even wachten en het is kerstmis. De tijd voor velen om met z’n allen te zijn, tenminste voor zover de coronamaatregelen het toelaten. Robert ten Brink wachtte daarom de deelnemers van All You Need Is Love op Schiphol op.

Vrijdag, kerstavond, wordt All You Need Is Love op RTL4 uitgezonden. Ten Brink was afgelopen week op Schiphol om mensen uit alle continenten te verwelkomen. Met cameraploegen struinde hij Schiphol af. Eerst verwelkomde hij de deelnemers langs de landingsbaan, daarna haastte hij zich naar de gate om ze daar te ontvangen. Een uniek kijkje achter de schermen van All You Need Is Love!

All You Need Is Love is vrijdagavond om 20:00 uur te zien op RTL4.