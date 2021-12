CEO: Lufthansa moet 18.000 ‘onnodige vluchten’ uitvoeren

Lufthansa schrapt gedurende de eerste maanden van 2022 ongeveer tien procent van haar dienstregeling.

Dat komt neer op zo’n 33.000 vluchten. Volgens Lufthansa is de maatregel nodig vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant. “In de herfst waren we nog aangenaam verrast”, zei CEO Carsten Spohr in een interview met Frankfurter Allgemeine. “Maar vanaf half januari tot en met februari zien we een scherpe daling van het aantal boekingen.” Echter, zelfs met de schrappingen voert de maatschappij meer vluchten uit dan ze eigenlijk zou willen. “We moeten in de winter alsnog 18.000 extra, onnodige vluchten uitvoeren, enkel om onze start- en landingsrechten zeker te stellen. Terwijl ten tijde van de pandemie in bijna alle andere delen van de wereld klimaatvriendelijke uitzonderingen in het leven werden geroepen, doet de EU dat niet op dezelfde manier.”

Ook rond de Kerstdagen is Lufthansa al genoodzaakt om vluchten te schrappen. Vanwege een ziektegolf onder de piloten is het niet mogelijk om de volledige dienstregeling uit te voeren, zo melden Duitse media. De ziektegolf heeft gevolgen voor vluchten die vanuit Frankfurt met een Airbus A330 of A340 worden uitgevoerd. Zodoende kan een aantal Amerikaanse bestemmingen, waaronder Boston en Washington D.C., tijdelijk niet worden aangevlogen.