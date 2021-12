FAA komt met aanpassingen 777-motoren na incident

De Federal Aviation Administration (FAA) publiceerde deze week een voorstel om aanpassingen te doen aan een aantal Pratt & Whitney-motoren bij de Boeing 777, meldt Reuters.

Oorzaak daarvan was een incident met een Boeing 777-200 van United Airlines. Halverwege februari steeg het toestel op vanaf Denver International Airport. Vlucht UA328 was onderweg naar Honolulu (Hawaï). Na take-off ontstonden er problemen aan de rechtermotor. Het toestel dat was voorzien van Pratt& Whitney-motoren (PW4048) slaagde erin veilig terug te keren naar de luchthaven waarvan het vertrokken was.

Gevolgen incident

Op sociale media circuleerden foto’s en video’s van een kapotte motor. Uit onderzoek van de National Transportation Safety Board (NTSB) blijkt dat de ventilatorbladen beschadigd waren. Een klein stuk van het ventilatorblad is teruggevonden op een voetbalveld in Broomfield (Colorado). Een ander deel zat vast in een insluitring van de motor. Uit het onderzoek volgde de conclusie dat de schade gevolg was van metaalmoeheid.

Motorstoring….👀



Maar dan anders…



We zijn aan boord van United #UA328 .

Na het opstijgen vindt er een motorstoring 🔥plaats.

Het vliegtuig was van #Denver op weg naar #Honolulu .

Ze zijn veilig geland

Vliegen op 1 motor…👌



pic.twitter.com/iWleddx5V0 — Ourania 🕴🏻 (@OuraniaNereus) February 21, 2021

Op 20 februari, vlak na het incident met het United Airlines-toestel, besloot de Japanese Civil Aviation Bureau, evenals de FAA, alle 777-200-toestellen van Japan Airlines voorlopig aan de grond te houden. De maatschappij vliegt met dezelfde motoren en kreeg twee maanden eerder met een soortgelijk incident te maken. Een van haar 777’s, eveneens voorzien van Pratt & Whitney-motoren maar dan van het type PW4000, ondervond toen eveneens problemen. In april besloot Japan Airlines daarom dertien vliegtuigen uit de vloot te halen die met deze motoren zijn uitgerust. Aanvankelijk zouden deze machines pas in maart 2022 worden uitgefaseerd.

Aanpassingen FAA

Inmiddels zijn er suggesties van de FAA die ervoor moeten zorgen dat de machines de lucht weer in mogen. Versterking van de motorkuip, inspectie van bepaalde onderdelen en een test van een extra noodsysteem maken deel uit van de actiepunten die tot een rentree in het luchtruim leiden. Mogelijk lukt dat begin 2022.

Alleen deze United Airlines en Japan Airlines maken gebruik van de 777-200 met Pratt & Whitney-motoren. De Ameikaanse luchtvaartmaatschappij heeft er negentien in dienst; de Japanse nog acht. De 777’s die KLM in dienst heeft KLM heeft worden aangedreven door General Electric-motoren. Daarom hoefde deze maatschappij na het incident in de Verenigde Staten geen actie te ondernemen.