Inspectie brengt verrassingsbezoek aan Schiphol

De Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) heeft donderdag een onaangekondigd bezoek afgelegd aan Schiphol.

De Inspectie kwam op uitnodiging van vakbond CNV Vakmensen langs om te zien in hoeverre luchthavenbeveiligers tijdens de pandemie kunnen rekenen op een veilige werkplek. “Hoewel er nog geen officieel rapport ligt, gaven de inspecteurs nu al aan dat een aantal zaken, met name op het gebied van afstand houden, beter moet”, aldus vakbondsbestuurder Erik Maas. “Overal in Nederland doen we ons best om covid-besmettingen te voorkomen, maar op Schiphol staat de poort voor omikron wagenwijd open. Als CNV krijgen we voortdurend verontrustende berichten van beveiligers over de corona-aanpak van de luchthaven. We hebben daar regelmatig overleg over met Schiphol, maar zeker als het druk is schort er nog een hoop aan de handhaving van coronaregels. Daarom hebben we de Inspectie ingeschakeld.”

De beveiligers op Schiphol maken zich al langere tijd zorgen over de risico’s die het coronavirus voor de situatie op de luchthaven met zich meebrengt. Afgelopen zomer vanwege de grote drukte, nu vanwege de opruk van de omikronvariant. “Er is bijna geen ruimte voor de grote groepen beveiligers om onderling afstand te houden, laat staan riching de passagiers”, aldus Maas. “Soms gedraagt Schiphol zich als een andere planeet, waar de Nederlandse wetten niet gelden. Kijk bijvoorbeeld naar de niet-essentiële winkels [voorbij security, red.] waarvan de luchthaven vond dat die gewoon open mochten blijven. Ik vind dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet zouden mogen verschuilen achter speciale uitzonderingen.”