Een Airbus met een bijzonder verhaal: de PH-AON

Ze staat er witjes bij, de PH-AON, in afwachting van de dingen die komen gaan nu haar vliegende bestaan bij KLM verleden tijd is. Voor deze Airbus A330-200 is het de derde keer dat ze een ander kleurtje kreeg.

De inmiddels als OE-LDV geregistreerde MSN925 kwam niet vers uit de Airbus-fabriek toen ze de blauwe vloot kwam versterken. In 2008 werd de machine in een grijs jasje door Airbus aan de United States Air Force (USAF) gepresenteerd om kennis te maken met de vliegeigenschappen. De Amerikaanse luchtmacht onderwierp het vliegtuig aan allerlei testvluchten en reageerde er zeer enthousiast op omdat het volledig strookte met de specificatie die ze voor een tankvliegtuig voor ogen hadden. Eigenlijk was er al een overeenkomst gesloten, met een bestelling van 179 KC-45A’s, maar toen Boeing protest aantekende werd de specificatie herschreven en wel zo dat die precies paste bij… een Boeing 767.

Kennismakingsbezoek bij de USAF © Hans Poelgeest

Museumplein

De MSN925 ging bij de hoofdvestiging van Airbus op Toulouse-Blagnac Airport (TLS) in de mottenballen. Pas vier jaar later, in 2012, kwam zij daar weer uit nadat KLM erin geslaagd was een zeer gunstig uitpakkende leaseovereenkomst te sluiten. Het toestel werd niet alleen van een KLM-interieur voorzien, ook maakten zowel de beide motoren als de APU als de onderstellen plaats voor nieuwe. De AON kreeg evenals haar blauwe A330-zusjes de naam van een beroemd plein, in haar geval ‘Museumplein’. Alle reden om allerlei mensen uit de kunstwereld uit te nodigen om aanwezig te zijn bij haar vertrek vanaf TLS naar Schiphol. Het was dan ook volle bak toen het toestel op weg ging naar haar nieuwe thuishaven. Omdat er op baan 22 (de Oostbaan) mocht worden geland kon het gezelschap genieten van een mooi uitzicht over het Museumplein.

Ballonnen voor de PH-AON © Hans Poelgeest

PH-AON ‘Museumplein’ © Hans Poelgeest Feestelijke ontvangst van de PH-AON

Flyby Airbus A330 met F16’s

Tijdens de in 2016 op vliegbasis Leeuwarden gehouden Luchtmachtdagen mocht de AON een bijdrage leveren die haar enigszins moeten hebben herinnerd aan haar tijden van weleer bij de USAF. Vergezeld van twee F16’s maakte ze een flyby ter felicitatie van generaal Dennis Luyt, de op dat moment nieuwe Commandant Luchtstrijdkrachten (CLS).

Aan de grond

In 2020 veranderde het tij definitief voor haar. Zoals zo vele vliegmachines kwam ze aan de grond te staan toen de coronapandemie het luchtverkeer wereldwijd lamlegde. Voor haar deed zich daarin echter geen verandering voor op het moment dat het vliegverkeer weer werd opgestart. Zo bleef haar vlucht vanuit Bonaire naar Schiphol op 27 maart haar laatste commerciële KLM-vlucht ooit. In het najaar gingen haar motoren er zelfs vanaf. Idem haar richtingsroer. Enkele maanden achtereen zag ze er zeer mistroostig uit, alsof ze zelfs op de Amsterdamse luchthaven zou worden ontmanteld. Een tekening op het folie waarmee haar cockpitramen waren afgeplakt maakte duidelijk hoe ze zich erbij voelde.

Arme PH-AON © Breuno de Kruif

Uiteindelijk werd ze toch weer gereedgemaakt om het luchtruim te kiezen, oktober jl. resulterend in een testvlucht. Daarna volgde een op-en-neertje naar Malta om te worden wit gespoten. Medio november mocht ze er opnieuw op uit voor de bij een lease-return gebruikelijke demovlucht. In haar geheel witte ornaat staat ze nu voor hangar 14. Voor hoelang is nog niet bekend, net zomin als de volgende bestemming waar het met haar heen zal gaan. De geruchten dat Surinam Airways met een leasemaatschappij in gesprek was over de mogelijke huur van deze machine zijn niet bewaarheid. Evenmin trouwens als dat zij de beschikking zouden krijgen over een Airbus A330-200 die eerder vloog bij Virgin Australia.