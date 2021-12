QSuite: de beste business class ter wereld? | Flight Report

Al enkele jaren staat de QSuite van Qatar Airways te boek als de beste business class ter wereld. Ook de Boeing 777’s op de route tussen Schiphol en Doha zijn voorzien van deze luxe suites. Up in the Sky vloog in de veelbelovende cabine mee van Amsterdam naar Doha en terug.

Inchecken

Het is de middag van donderdag 18 november als we op Schiphol in de rij staan voor het inchecken. Verspreid door de lange rij staan verschillende in het oranje uitgedoste groepjes fans van Max Verstappen. Dit weekend vindt namelijk de eerste Formule 1 Grand Prix van Qatar plaats.

Sinds de zomer van 2021 zijn toeristische reizen naar Qatar onder voorwaarden weer mogelijk. Reizigers moeten volledig gevaccineerd zijn en in de dagen voorafgaand aan de vlucht een negatieve PCR-test hebben afgelegd. Alle relevante bewijzen en verklaringen moeten uiterlijk twaalf uur voor vertrek worden geüpload in Ehteraz, het digitale systeem van Qatar dat alle inreiscontroles en QR-codes verzorgt. Het geheel zorgt voor een hele papierwinkel van zo’n tien A4’tjes. Ondanks de priority-rij die is ingericht voor business class-passagiers duurt het inchecken daardoor toch nog zo’n vijftig minuten.

Nota bene: op dit moment is het tijdelijk lastiger om naar Qatar te reizen vanwege het feit dat Nederland op de Red List van Qatar staat. Volledig gevaccineerde reizigers moeten tijdelijk, naast een negatieve PCR-test van hooguit 72 uur voor aankomst, bij aankomst in hotelquarantaine (hooguit twee dagen) totdat een nieuwe, negatieve PCR-test is afgenomen.

Lounge

Eenmaal de check-in voorbij kunnen we terecht in de Aspire Lounge op Schiphol. Geen onaangename plek om als luchtvaartfan enige tijd te vertoeven. Het uitzicht op de D- en E-gates is er prachtig en er zijn veel zitplekken bij het raam. Daarnaast is er goede koffie aanwezig. Ook de Heineken-biertaps (zowel alcoholisch als 0.0) zijn een leuke toevoeging. Het buffet is daarentegen niet erg uitgebreid en laat qua aanbod nog het een en ander te wensen.

Boarding

Eenmaal aangekomen bij het vliegtuig, een Boeing 777-300ER in de stralend witte Oneworld-livery, is de ontvangst aangenaam. Wat gelijk opvalt is de ruimte en het comfort die de QSuite te bieden heeft. De privécabine voelt meteen als een rustig, eigen plekje.

De verschillende bemanningsleden komen van tevoren een kort praatje maken over het verwachte verloop van de vlucht en wijzen op wat er allemaal klaarligt: een deken, kussentjes, het entertainment-systeem, de health kit en het bekende business class-tasje. Links van de stoel zit een handig compartiment waarin een flesje water, een afvalzakje en een noise-cancelling headset te vinden zijn. Ook wordt het menu vast besproken en wordt er een drankje aangeboden. De jus d’orange is versgeperst.

Verloop van de vlucht

Eenmaal vertrokken verloopt de vlucht erg rustig en comfortabel. Wat opvalt is het vroege diner, waarmee doorgaans vanaf een uur of half vijf in verschillende fasen wordt begonnen. Eerlijk is eerlijk, op dat moment is het in Qatar reeds 18:30 uur, en het is geen probleem om het eten uit te stellen tot een later moment. Er zijn voldoende keuzemogelijkheden en er is voor zowel de vlees-, vis- als vega-liefhebber iets in huis. Als dessert is de tiramisu een aanrader.

Het entertainmentsysteem aan boord is echt een groot pluspunt. Het aanbod aan films, tv-series en luisterboeken is erg groot en verspreid over tal van verschillende categorieën. Qua ‘Hollywood-films’ is uit een gevarieerd aanbod van zowel recent uitgekomen films als klassiekers te kiezen. Vanuit de stoel is het systeem eenvoudig aan te sturen met een afstandsbediening die links van de stoel uit te nemen is. Het grote scherm beschikt ook gewoon over touchscreen.

Internet aan boord

Wat nog iets beter zou kunnen is het wifi-aanbod aan boord. Businessclasspassagiers krijgen aan boord van de 777 een uur lang gratis wifi. Voor tien dollar extra kan er ook tijdens de rest van de vlucht worden ge-internet. De kwaliteit van de verbinding is overigens beter dan verwacht, al valt die boven sommige gebieden soms weg. Mailen en appen gaat zonder problemen, al duurt het sturen van een foto dan weer significant langer.

Onbeperkt gratis wifi zou echter beter in het plaatje van QSuite passen en is, evenals bij andere luchtvaartmaatschappijen, een verbeterpunt. Concurrent Emirates biedt wel de hele vlucht gratis gebruik van onder meer WhatsApp aan Skywards-leden, maar daar is de verbinding soms wat minder stabiel. Toch zou het aanbod van onbeperkte verbinding, zonder gedoe met bijkopen, de status van QSuite als zijnde de ‘beste business class ter wereld’ kunnen verzilveren.

Comfort

Stoel (9/10)

De stoel zit erg prettig en is op zeer veel manieren naar persoonlijke voorkeur af te stellen. Met name licht achteroverleunend zit de stoel erg comfortabel. Uiteraard kan deze ook full flat. Voor mensen met een lichaamslengte tot 1.90 meter is er daarmee voldoende ruimte, maar voor mensen die langer van stuk zijn kan het wat krap aanvoelen.

Aan de zijkanten van de stoel is veel ruimte. De ruimte beschikt over verschillende handige opbergvakken en een mooi breed tafeltje. Een paar schoenen en een goed gevulde laptoptas kunnen gemakkelijk naast de stoel geplaatst worden. De leuningen en het extra zijcompartiment zijn afstelbaar zodat je voor iedere stoelstand een prettige hoogte kunt instellen.

© Qatar Airways

© Qatar Airways

De stoelen bevinden zich in een 1:2:1-configuratie, waardoor alle passagiers directe toegang hebben tot het gangpad. Voor de passagiers die in hun eentje reizen zijn de QSuite-stoelen aan het raam zeer geschikt. Echter, met de middensecties van de business class richt Qatar Airways zich op groepen (zaken)reizigers. Zo kunnen twee passagiers zij aan zij overleggen en kan indien nodig ook de tussenwand worden geopend waardoor overleg met vier personen mogelijk wordt. Voor niet-zakenreizigers heeft de middensectie ook een voordeel: hier kan namelijk een tweepersoonsbed van worden gemaakt.

Service (9,5/10)

De service aan boord is uitstekend. De crew is zeer vriendelijk, professioneel, behulpzaam en spontaan. Qua versnaperingen springen vooral de drankjes eruit: het aanbod is indrukwekkend en de kwaliteit is prima. De variatie in de verschillende gerechten komt de smaak van het eten die in het algemeen minder is in vliegtuigen zeker ten goede.

Ruimte (9/10)

Qua ruimte zit QSuite erg goed in elkaar. Met de suite an sich zet Qatar Airways echt de benchmark voor business classes van andere maatschappijen wereldwijd. Het concept van een afgezonderde ruimte zorgt voor veel meer comfort en zorgt voor een rustige en ontspannen ervaring: een eigen plekje op 38.000 voet.

Conclusie

De QSuite van Qatar Airways is een zeer fijne business class, en steekt met kop en schouders boven de meeste alternatieven uit. Vanaf het moment van boarding tot aan de taxi in Doha staat comfort centraal, en de wetenschap op de heen- en terugreis je eigen ‘cabine’ te hebben maakt dat de vlucht an sich al een onderdeel van de reis is om naar uit te kijken.

Wat meteen opvalt bij aankomst in Qatar is de enorme hoeveelheid bouwprojecten en nieuwbouw. Ondanks het feit dat het land een geschiedenis van maar liefst veertien eeuwen kent, lijkt het in Doha wel alsof het land opnieuw geboren wordt terwijl je ernaar kijkt. Deze revolutionaire ontwikkeling zal een centrale rol spelen in het volgende deel van dit reisverslag, over Doha als reis- of overstapbestemming, dat over enkele weken zal verschijnen.