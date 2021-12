Traumahelikopter Amsterdam gaat verhuizen

De Amsterdamse traumahelikopter krijgt een nieuwe standplaats, zo heeft de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC besloten. Binnen een jaar verhuist de helikopter van het dak van het VUmc naar Amsterdam Heliport.

In samenwerking met de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland is gekozen voor een nieuwe standplaats op het terrein van Amsterdam Heliport in het Westelijk Havengebied. Voor deze helihaven is de Lifeliner 1 geen onbekende, omdat de traumahelikopter hier al regelmatig komt tanken. “Wij hebben gekozen voor een locatie die optimale zorg door het Mobiel Medisch Team combineert met zo min mogelijk overlast voor omwonenden. De verplaatsing heeft geen gevolgen voor de snelheid waarmee het MMT bij de patiënt kan zijn”, aldus Mark Kramer, lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC, in het persbericht.

Lifeliner 1

In mei 1995 begon de ANWB samen met het VUmc een proef met helikopters voor medische hulpverlening bij ongevallen. De Bölkow Bo-105 werd gevlogen door KLM-ERA vliegers, het medische personeel kwam van het VUmc. Met de helikopter kan een ‘Mobiel Medisch Team’ (verpleegkundige, trauma-arts en piloot) snel naar de patiënt vliegen om medische hulp ter plaatse te verlenen. De roepnaam van dit medisch team werd ‘Lifeliner 1’.

Ruim 25 jaar later zijn er vier vaste traumahelikopters in Nederland. Deze zijn gestationeerd in Amsterdam (VUMc, Lifeliner 1), Rotterdam (Zestienhoven, Lifeliner 2), Nijmegen (vliegbasis Volkel, Lifeliner 3) en Groningen (vliegveld Groningen, Lifeliner 4). Een vijfde helikopter (callsign ‘Medic01’) is gestationeerd op de vliegbasis Leeuwarden. Deze grotere helikopter wordt ingezet voor patiëntenvervoer vanaf de Waddeneilanden.

Geluidsoverlast

De Amsterdamse traumahelikopter wordt gemiddeld zes tot zeven keer per etmaal opgeroepen. De huidige standplaats op het dak van het VUmc geeft echter veel geluidsoverlast voor omwonenden. Vandaar dat naar een andere standplaats is gezocht. Het helikopterplatform op het dak van het VUmc blijft wel bestaan. Soms gaat de arts van het MMT met de patiënt mee in de ambulance naar het VUmc. Na de overdracht van de patiënt in VUmc aan de zorgverleners daar, wordt de arts weer door de helikopter opgehaald. Helikopter en MMT gaan dan weer naar de standplaats Amsterdam Heliport, zodat het medisch team beschikbaar is voor een volgende oproep.

Nu het besluit tot verhuizing definitief is, kan worden begonnen met de nieuwbouw van de nieuwe standplaats voor het MMT op Amsterdam Heliport. De planning is dat het MMT eind derde kwartaal 2022 verhuist naar zijn nieuwe standplaats. Het Amsterdam UMC verwacht dat na de verhuizing de helikopter nog twee keer per dag zal landen en opstijgen vanaf het heliplatform op het dak van locatie VUmc.