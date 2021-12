Luchtmacht voegt zich met F-35-squadron bij wereldwijde top

Nederland heeft haar officiële Initial Operational Capable-verklaring binnen, wat inhoudt dat de luchtmacht kortstondig waar dan ook ter wereld een eenheid van vier F-35’s met personeel en materieel in kan zetten.

Om de IOC-verklaring te bemachtigen moest Defensie verschillende stappen en een reeks oefeningen in binnen- en buitenland doorlopen. Zo verplaatste het F-35-squadron zich vorig jaar voor oefening Frisian Lightning II van Leeuwarden naar Volkel. Daarbij was het doel om de eenheid in zo min mogelijk tijd klaar te maken voor een verplaatsing. Bij de eerdere Frisian Lightning I-oefening werd het inpakken en het gereedmaken van uitrusting en reserveonderdelen getraind.

Met het IOC-accreditering treedt Nederland toe tot een select gezelschap van acht landen, waaronder Engeland, Italië, Noorwegen, Australië en de Verenigde Staten. “Hiermee zetten we weer een belangrijke stap in onze transitie naar een toekomstbestendige luchtmacht. Ik verwacht dat we op ons pad naar Full Operational Capability een periode tegemoet gaan van veel inzet van dit prachtige nieuwe wapensysteem. Net zoals we de afgelopen 30 jaar vrijwel continu inzet van F-16 hebben gezien, wordt er alleen maar meer mogelijk met dit ‘next level’ jachtvliegtuig“, aldus Commandant Luchtstrijdkrachten Dennis Luyt.