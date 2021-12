Veel problemen reisverkeer: duizenden annuleringen

Al enkele dagen kampt het internationale reisverkeer met problemen. Ook op maandag zijn er veel annuleringen, waardoor duizenden reizigers worden getroffen.

Luchtvaartmaatschappijen hebben zo’n 1.100 vluchten geannuleerd op maandag, zo blijkt uit cijfers van FlightAware. Die annuleringen komen bovenop de ruim 8.300 vluchten die tijdens het Kerstweekend al werden geannuleerd. Verschillende maatschappijen kampen met personeelstekorten die naar eigen zeggen zijn ontstaan vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Hierdoor zijn veel medewerkers besmet geraakt of zitten zij in quarantaine.

Ex-KLM 737’s nog niet de lucht in

Ook binnen de organisatie van de nieuwe Ecuadoriaanse luchtvaartmaatschappij EquAir is een personeelstekort ontstaan vanwege de coronabesmettingen. Het bedrijf was van plan om op 22 december voor het eerst de lucht in te gaan. Dat moment is nu uitgesteld tot 10 januari 2022.

EquAir opereert een vloot van twee Boeing 737-700’s die voorheen bij KLM vlogen. Het gaat om de (voormalige) PH-BGN en de PH-BGO, die een jaar geleden door KLM werden uitgefaseerd.

Japan

In Japan zijn meer dan 120 binnenlandse vluchten geannuleerd ten gevolge van hevige sneeuwval in het noorden en westen van het land. ANA schrapte 79 vluchten, bij Japan Airlines ging het om 49 vluchten. In totaal werden ruim 7.500 passagiers getroffen.