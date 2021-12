Boeing 767 rijdt leeg rond | Video

Een Boeing 767 van United Airlines is vrijdag per ongeluk losgekoppeld van de tug die het toestel vervoerde. Het vliegtuig reed vervolgens leeg door tot het tot stilstand kwam in het gras naast de taxibaan op de luchthaven van Santiago de Chile.

Vervoer

Waarom het vliegtuig leeg was is onbekend. Bij de meeste maatschappijen is het een vereiste dat er tijdens grondtransport een bevoegde medewerker aanwezig is in de cockpit. Mocht het nodig zijn dan kan deze ‘brake operator’, zoals de functie vaak wordt genoemd, het toestel stoppen door de wielremmen te gebruiken.

Schade

Het toestel lijkt niet te zijn beschadigd door het incident. Op het vliegveld bleef de schade beperkt, slechts enkele paaltjes sneuvelden. De paaltjes en staande verlichting die op vliegvelden worden gebruikt zijn meestal speciaal ontwikkeld om snel te breken. Dit zorgt ervoor dat het toestel niet beschadigd raakt.