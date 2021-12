Bijzonder: Dreamliner bezoekt Eindhoven Airport

Eindhoven Airport zag maandag een toestel landen en vertrekken dat niet iedere dag op de luchthaven te zien is.

Het ging om een speciale chartervlucht met een Boeing 787 Dreamliner van Saudia. De luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten landde op Eindhoven Airport om de 250 Nederlandse deelnemers van Dakar-Rally naar Saudi-Arabië te vliegen. Het toestel, met registratie HZ-ARE, arriveerde maandagochtend om 7:30 uur op de luchthaven van Eindhoven. De Boeing zou uiteindelijk iets na elven ’s ochtends vertrekken richting Jeddah. Daar kwam het toestel vijf uur later aan.

Route Eindhoven – Jeddah © Flightradar24.com

Het kost veel moeite om alle deelnemers vanuit Nederland naar Saudi-Arabië te krijgen. “Het is een vrij uitgebreide operatie. We hebben voor alle teams het logistieke deel van de reis geregeld. Denk daarbij aan alles behalve de techniek’’, zegt Roel Engel, reisleider van Racing Tours, tegen Omroep Brabant. Bij zo’n reis komen veel meer dingen kijken dan alleen een koffer en handbagage. Daarnaast moesten alle deelnemers voordat ze het vliegtuig instapten in quarantaine.

Nuchter op Eindhoven Airport

In totaal doen 250 deelnemers mee met Rally Dakar. Circa de helft zijn Brabanders. Michiel Becx is een van hen en komt vanaf 1 januari eveneens in actie. “Ik hoop dat het een hele mooie rally wordt. Het is allereerst zaak de auto heel te houden. Daarna hopen we dat ons werk wordt uitbetaald’’, zegt hij.

De Brabanders zijn op Eindhoven Airport nog één, maar tijdens Dakar-Rally moeten ze het tegen elkaar opnemen. In de tijd dat Janus van Kasteren vertelt dat ze ‘’gruwelijk hard gaan rijden’’, onderbreekt Maurik van den Heuvel hem. “Het is alleen jammer dat hij niet van mij gaat winnen. Wij hebben een veel betere truck’’, grapt hij. Van Kasteren houdt daarop het hoofd koel: ‘’Maar ik ben een betere coureur.’’

Let’s go! 😁🚀 #Dakar2022 is on. We’re on our way to Jeddah for the biggest adventure of the year. 👊#DakarInSaudi #DakarRally pic.twitter.com/BoYee7mLGC — Tim Coronel (@TimCoronel) December 27, 2021

Dakar-Rally

Ieder jaar rijden coureurs de Dakar-Rally. Net zoals vorig jaar vindt het evenement plaats in Saudi-Arabië. Aan de Dakar-rally doen meerdere raceklassen mee. Het gaat om de auto’s, motoren, quads en trucks. Bekende namen in de Dakar-Rally zijn (of waren) de Gebroeders Coronel, vader en zoon de Rooy, Stephane Peterhansel en Jutta Kleinschmidt.