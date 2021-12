NAVO-vliegtuigen kwamen bijna 300 keer in actie

De NAVO trad in 2021 maar liefst 290 keer op om Russische militaire vliegtuigen te onderscheppen. Dit meldt de NOS.

Ten opzichte van vorig jaar is dat een daling. In 2020 kwamen NAVO-jachtvliegtuigen 350 keer in actie, omdat Russische toestellen zich te dicht bij een grens van een lidstaat begaven. Dit jaar vonden de meeste dreigingen voornamelijk plaats in de buurt Estland, Letland en Litouwen. Deze Baltische staten zijn lid van de NAVO en grenzen aan Rusland. Sinds 2004 staan hier NAVO-gevechtsvliegtuigen gestationeerd, om het Baltische luchtruim te beschermen.

Het militaire bondgenootschap schrijft in een persbericht dat de Russen, die er weliswaar mogen vliegen zolang ze zich aan alle afspraken houden, zonder problemen uit het luchtruim van de NAVO zijn geëscorteerd. Naast de onderscheppingen van Russische militaire toestellen, was het tachtig keer nodig om niet-militaire toestellen te controleren of te begeleiden. Meestal maakten deze vliegtuigen geen radiocontact met de luchtverkeersleiding.

Aantal acties NAVO afgenomen

Het is opmerkelijk dat het aantal onderscheppingen is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. De spanningen tussen de NAVO en Rusland namen de afgelopen tijd toe. Eerder dit jaar legde de EU sancties op aan Wit-Rusland, de voortuin van Rusland. Zo was de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia in een aantal Europese landen niet meer welkom.

Daarnaast liepen de spanningen eind dit jaar opnieuw op wegens de aanwezigheid van Russische troepen aan de grens met Oekraïne. Het land in Oost-Europa wil graag lid worden van de NAVO. De Verenigde Staten hebben laten weten dat zij Rusland zware sancties oplegt indien het land Oekraïne binnenvalt. Tevens wil Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne, dat Europese landen economische sancties opleggen wanneer het daadwerkelijk tot een inval komt.

De Russische president Vlademir Poetin vindt daarentegen dat het Westen haar afspraken niet afkomt. “In de jaren 90 is ons beloofd dat er nog geen centimeter naar het oosten zou worden uitgebreid. En wat gebeurde er? We zijn bedrogen. Domweg bedrogen. Vijf keer is de NAVO uitgebreid en nu zien we dat er wapens in Roemenië en Polen worden geplaatst”, zei hij in een toespraak, geciteerd door de NOS. De VS en Rusland gaan 10 januari in gesprek over de opgelopen spanningen.