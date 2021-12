Passagiers Green Airlines wachten op terugbetaling

Inmiddels is het vier maanden geleden dat de Duitse luchtvaartmaatschappij Green Airlines plotseling van Groningen Airport Eelde vertrok. De luchtvaartmaatschappij bleek een hoogoplopend geschil te hebben met German Airways.

Green Airlines huurde een Embrear 190 van German Airways om vluchten te verzorgen van Eelde naar het Spaanse Ibiza en Mallorca, het Portugese Faro en het Griekse Korfoe. German Airways eist miljoenen euro’s voor niet uitgevoerde vluchten.

Green Airlines stopte na twee weken met het uitvoeren van de vluchten vanaf Groningen Eelde Airport. In eerste instantie kregen de oplopende coronabesmettingen de schuld, maar al snel bleek dat een schadeclaim van German Airways voor niet uitgevoerde vluchten de echte reden was. Passagiers zagen hun reeds betaalde vluchten geannuleerd en blijken nu nog steeds op terugbetaling van hun geld te wachten.

Passagiers Green Airlines de dupe

In het Dagblad van het Noorden zegt één van de getroffen passagiers, Larissa van Duuren uit Groningen, er het volgende over: “Ze houden ons al vier maanden aan het lijntje.” Green Airlines reageert volgens haar met mails gehuld in vaagheden of slappe excuses. “Bijvoorbeeld dat ze de handgeschreven rekeningnummers die we op het teruggaveformulier moesten invullen niet kunnen ontcijferen.” Larissa zegt na de vluchtannulering meteen in actie te zijn gekomen door een terugbetaling aan te vragen.

Van Duren is niet de enige die gedupeerd is, aldus reisbureau TravelNoord uit Leeuwarden. Dat verkocht tickets voor de vluchten van Green Airlines vanaf Eelde. TravelNoord meldt in Dagblad van het Noorden juridische stappen voor te bereiden tegen de Duitse vliegmaatschappij. “De terugbetaling duurt veel te lang. Wij eisen inzage in de huidige status met betrekking tot restitutie”, aldus directeur Erik van der Waard. “Al die mensen kloppen bij ons aan. Dat begrijp ik, maar de rechten en plichten liggen bij Green Airlines. Wij zijn slechts bemiddelaar geweest tussen de maatschappij en klanten.” Volgens Van der Waard gaat het in totaal om tonnen. Hij zegt het geld ook niet even te kunnen voorschieten.

Groningen Airport Eelde wacht geld af

Groningen Airport Eelde heeft onder meer nog landingsgelden tegoed van Green Airlines. Woordvoerder Mirjam Bakker wil niet zeggen om welk bedrag het gaat. ,,Maar in algemene zin kan ik melden dat we uiteindelijk juridische stappen ondernemen als we ons geld niet krijgen. Het is voor ons erg vervelend, maar we vinden het vooral voor de passagiers erg zuur. Gelukkig is Green Airlines niet failliet, dat biedt nog hoop.”

Sterker nog. Green Airlines doet net of niets aan de hand is en presenteerde vorige week het nieuwe vluchtaanbod vanaf 14 februari volgend jaar. Opvallend daarbij is dat de huidige thuisbasis Paderborn waarschijnlijk wordt ingewisseld voor Weeze Airport, in het verleden Flughafen Niederrhein. Dit vliegveld ligt net over de grens bij het Noord-Limburgse Bergen. Vanaf hier wil Green Airlines tien keer per week vliegen naar bestemmingen als het eiland Sylt, Berlijn en München.

Vluchtschema vanaf 14 februari 2022. © Green Airlines

Green Airlines was niet bereikbaar voor commentaar.