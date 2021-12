Vervroegde terugkeer A380’s bij Qantas door pilotentekort

De Australische nationale luchtvaartmaatschappij Qantas heeft opnieuw besloten de Airbus A380 eerder terug in dienst te nemen dan aanvankelijk gepland. De superjumbo gaat over enkele dagen intercontinentale vluchten uitvoeren.

Route

De Airbus A380’s worden vanaf begin januari drie keer per week ingezet op de route tussen Sydney en Los Angeles. De meeste superjumbo’s staan momenteel nog opgeslagen in het Amerikaanse Victorville, maar enkele toestellen zijn al teruggevlogen naar Australië om voorbereid te worden op commerciële inzet.

Pilotentekort

Momenteel wordt de route tussen Sydney en Los Angeles uitgevoerd door Boeing 787’s. De Australische overheid eist echter dat bemanningen die in het buitenland zijn geweest twee weken in quarantaine verblijven. Door deze maatregel is er een tekort ontstaan aan Dreamliner-piloten. Met de vervroegde terugkeer van de A380 wil Qantas dit probleem oplossen, zo melden diverse Australische media.

Terugkeer

Dit is niet de eerste keer dat Qantas de terugkeer van haar A380’s heeft vervroegd. In eerste instantie zouden de toestellen in 2022 nog niet terugkomen naar Australië. Later werd het tijdstip verschoven naar halverwege 2022 en nu naar januari. Volgens verschillende Australische media wordt verwacht dat er het komende jaar steeds meer A380’s zullen terugkeren naar Sydney en Melbourne.

Capaciteit

De A380 beschikt over een significant grotere capaciteit dan de Boeing 787-9, wat de spontane wissel opmerkelijk maakt. Met de huidige reisrestricties in Australië is reizen naar de Verenigde Staten makkelijker dan naar veel Aziatische landen die normaliter veel Australische reizigers ontvangen. Hierdoor neemt de vraag naar vliegreizen naar de andere kant van de grote oceaan sterk toe.

Terugkeer

Ook andere maatschappijen beginnen weer meer te vliegen met de Airbus A380. Enkele weken geleden zette Emirates het type al in op vluchten naar Amsterdam. British Airways vloog in november met haar A380’s op diverse Europese routes om de bemanningen opnieuw te trainen voor langeafstandsvluchten met het type.