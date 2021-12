Heropening vliegbasis De Peel nog lang niet zeker

Defensie wil in de toekomst weer gaan vliegen met gevechtsvliegtuigen vanaf de Brabantse vliegbasis De Peel. Op dit moment kan dat niet omdat De Peel een ‘slapende basis’ is. In 2019 is Defensie begonnen met de procedure voor een ‘luchthavenbesluit’ voor De Peel, met als doel het veld te reactiveren als vliegbasis. Heropening zal echter niet vóór 2024 plaatsvinden.

Op 13 mei 1993 vertrok het laatste militaire toestel van deze vliegbasis nabij Gemert-Bakel. Sinds 2012 heet de basis ‘Luitenant-generaal Bestkazerne’ en is hier het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando gehuisvest. Dit defensieonderdeel is verantwoordelijk voor luchtverdediging met onder meer de Patriot-raket. Met het oog op de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld wil Defensie het vliegveld weer in gebruik nemen omdat er meer behoefte is aan oefenruimte met jachtvliegtuigen.

Bezuinigingen

Sinds de val van de Berlijnse muur is er bezuinigd op Defensie. De vliegbases Soesterberg, Twente en Valkenburg werden gesloten. Defensie heeft behoefte aan een extra vliegveld, omdat de andere vliegbases al aan hun maximum aantal toegestane vluchten zitten. Met een eventuele heropening van De Peel kan Defensie meer oefenvluchten uitvoeren. Gebruikmaken van een ander vliegveld, zoals Twente, Eelde of een buitenlands vliegveld is volgens Defensie geen optie.

Voor vliegbasis De Peel is een ‘geluidsruimte’ beschikbaar die nu niet wordt gebruikt. Ieder jaar mogen twaalf jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Defensie streeft ernaar om in de toekomst jaarlijks drie periodes van zes weken of één periode van 24 weken te vliegen. In die weken vliegen de toestellen van maandag t/m donderdag van 7:00 uur tot 23:00 uur.

Onderzoeken

Het is echter de vraag of Defensie uiteindelijk gebruik mag maken van De Peel als vliegveld. Naast een Milieu Effect Rapportage (MER) zullen komend jaar nog enkele andere onderzoeken en analyses plaatsvinden. Zo komt er een Kosten Effect Analyse (KEA), waarin het ministerie uitzoekt wat de kosten van heropening zijn. Voordat het vliegveld in gebruik kan worden genomen, moeten de start- en landingsbaan van de luchthaven gerenoveerd worden. Deze analyse wordt uitgevoerd op verzoek van de gemeente Venray.

Ook komt er een gezondheidsbelevingsonderzoek, uit te voeren door de GGD. In 2019 konden belanghebbenden reageren op de voorgenomen plannen voor De Peel. Hierop zijn meer dan 600 reacties binnengekomen, die zijn gebundeld in een recent verschenen reactienota. Naar aanleiding hiervan heeft Defensie besloten voorafgaand aan het luchthavenbesluit een gezondheidsbelevingsonderzoek te laten uitvoeren, zoals de GGD eerder onder meer voor de luchthaven Eindhoven heeft gedaan. Het is de bedoeling dat dit onderzoek in 2022 plaatsvindt.

In de Milieu Effect Rapportage wordt vooral gekeken naar de ecologische invloed van een heropening op de omgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidsbelasting, luchtkwaliteit, landschap en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast moet Defensie een vergunning krijgen op basis van de Wet van Natuurbescherming (ministerie van Landbouw). Reden daarvoor is de ligging tussen natuurgebieden, zoals de Heidsche Peel. Tevens kunnen de problemen omtrent stikstof roet in het eten gooien. Op Schiphol bleek al dat dit voor moeilijkheden kan zorgen. Behalve de vergunning van het ministerie van Landbouw, moet Defensie ook nog een vergunning aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.