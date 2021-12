LOT annuleert vlucht door ongelukkig incident

Een catering truck botste afgelopen dinsdag tegen een Boeing 737 MAX van Lot Polish Airlines, meldt Simple Flying.

Het vliegtuig, met registratie SP-LVD, stond aan de gate op Londen Heathrow. De machine werd klaargemaakt voor een vlucht naar Warsaw Chopin Airport waar die om 13:40 uur verwacht werd. Het liep die ochtend in het Verenigd Koninkrijk echter anders. Een catering truck reed tegen de vleugel van het LOT-toestel aan. Door de botsing liep het vliegtuig schade op aan de winglet. “Als gevolg van de schade aan het SP-LVD vliegtuig door de apparatuur van de afhandelaar en de beschadigde winglet (sharklet), is de vlucht van LHR naar WAW geannuleerd’’, zegt een woordvoerder van de maatschappij tegen Simple Flying. De passagiers zijn omgeboekt.

🤭OOPS! Earlier on Tuesday at Heathrow: a lorry has damaged the split scimitar winglet of a Boeing #737MAX (SP-LVD) LOT Polish Airlines. #News from #flightradar24PL #Areonews pic.twitter.com/hiuwnUuSbf — Mati🇵🇱🇬🇧 (@MatiKonkiel) December 28, 2021

Eerdere waarschuwing met LOT-toestel

Opvallend is dat Londen Heathrow in 2018 een veiligheidswaarschuwing publiceerde ter zake het werken rondom een 737 MAX. De luchthaven attendeerde haar grondpersoneel erop ‘bijzonder oplettend te zijn bij het werken rond de vleugel van een 737 MAX’. “Grondafhandelingspersoneel en ander personeel moeten bijzondere voorzichtigheid betrachten bij het opereren rond deze vliegtuigtypes om zichzelf, het vliegtuig en de apparatuur te beschermen tegen letsel en schade’’, zo valt te lezen in de waarschuwing. Naast dat wagens op het platform weleens tegen vleugels aanrijden, komt het eveneens regelmatig voor dat vliegtuigen tegen de winglets van elkaar aan rijden.

In het advies staat dat bestuurders van een voertuig beter niet onder de vleugel van het toestel kunnen rijden. Reden daarvoor is dat de afstand tussen het onderste deel van de winglet en de grond slechts drie en een halve meter bedraagt. Daarnaast moet het personeel gebruik maken van een zogeheten ‘banksman’ wanneer zij achteruitrijden of niet weten hoeveel speling er is ten opzichte van de winglet. Het meest opvallende van de waarschuwing was dat het voorbeeldvliegtuig een andere 737 MAX (SP-LVA) van LOT Polish Airlines was.