‘Mogelijk vier Emirates-piloten geschorst’

Een technische fout van vier vliegers heeft ertoe geleid dat Emirates hen op het matje heeft geroepen, meldt AV Herald.

Het betreft een vlucht op 20 december jl. van Dubai International Airport naar Washington Dulles International Airport. Een fout van de vorige bemanning zorgde voor een onwenselijke situatie voor de piloten van de vlucht naar de Verenigde Staten.

Emirates-piloten merken fout niet op

De EK231 vertrok om 3:10 uur lokale tijd vanuit de Verenigde Arabische Emiraten in noordelijke richting. De piloten van de vorige vlucht uit Zurich hadden de hoogte in het zogeheten flight director system op nul gezet. Dit is het systeem dat de automatische piloot bestuurt. Echter, de vliegers hadden deze op 4.000 voet moeten zetten, de standaardhoogte waarnaar een vliegtuig moet klimmen na take-off.

Toen het toestel vanuit Dubai vertrok reed het met 216 knopen op de grond. Met diezelfde snelheid steeg het uiteindelijk op in het veiligheidsgebied van de startbaan. Na take-off vloog de Boeing 777 op 75 voet (circa 23 meter) over de gebouwen van stadsgedeelte Deira met een snelheid van 234 knopen. Ter vergelijking: Een Airbus A380 (A6-EES) van Emirates vertrok 27 december op weg naar Amsterdam eveneens in noordelijke richting en vloog op een hoogte van 425 tot 1375 voet (129 tot 419 meter) over Deira, aldus gegevens van Flightradar24. Normaal gesproken haalt een vliegtuig een snelheid van minder dan 200 knopen en klimt het sneller naar de 4.000 voet.

Geen terugkeer naar Dubai

Ondanks de situatie besloten de piloten hun route voort te zetten richting Washington. In werkelijkheid moeten vliegers terugkeren wanneer dit gebeurt. Er bleken vier piloten aan boord te zitten en geen van hen merkte de technische fout op. AV Herald schrijft dat de vier naar aanleiding van deze gebeurtenis mogelijk geschorst zijn.

Emirates gaf 27 december een waarschuwing uit (interne NOTAM) aan haar piloten wegens dit voorval. Daarin staat dat vliegers eraan herinnerd worden dat er ‘geen vereisten zijn om de Mode Control Panel (MCP) te wijzigen na de landing of na de shutdown’. Indien de MCP ingesteld wordt op de hoogte van de luchthaven kan dat problemen veroorzaken tijdens het opstijgen van een volgende vlucht.