‘Passagier vastgetapet op vlucht vanaf Schiphol’

Een Britse passagier zorgde afgelopen zondag voor veel onrust aan boord van een vlucht vanuit Amsterdam naar Parijs, meldt het Parool.

Om welke vlucht het precies ging, is niet bekend. Wél is duidelijk dat de vlucht onderweg was vanuit Amsterdam naar Parijs Orly Airport. Aan boord hadden bemanningsleden hun handen vol aan de Brit. De 28-jarige passagier zou een glaasje teveel op hebben en deed een aantal dingen die niet door de beugel konden. Eerst liet hij het rookalarm afgaan. Daarna viel hij het cabinepersoneel lastig met geweld en betastte hij een stewardess.

Piloten ondernemen actie

Het cabinepersoneel communiceerde het voorval met de piloten. Zij informeerden de politie zodat die bij aankomst op de Franse luchthaven direct actie kon ondernemen. Tevens probeerden stewards en stewardessen de man ‘onschadelijk’ te maken. Uit beelden van CNews blijkt dat het cabinepersoneel de man vasttapet op een stoel aan het gangpad. Op de achtergrond juicht de rest van de passagiers wanneer de man geen kant meer op kan.

Passagier gearresteerd op Parijs Orly

Hoewel de Brit in het vliegtuig niet langer voor onrust zorgde, liet hij zich eenmaal aangekomen in Parijs wederom behoorlijk gaan. De politie wachtte hem op waarna arrestatie volgde. Dat ging niet zonder zijn verzet. Daarbij schold hij zijn gevangennemers uit. De man is in voorlopige hechtenis geplaatst.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat een soortgelijk incident zich voordoet. Begin juli bonden stewardessen op een American Airlines-vlucht een passagier uit de eersteklas vast nadat zij het cabinepersoneel aan probeerde te vallen. Voorts deed de vrouw een poging om de deur van het vliegtuig te openen. Toen zij een stewardess beet, werd ze vastgebonden met ducktape. Eenmaal geland op Charlotte Airport haalde de politie de vrouw van boord.