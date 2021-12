777 op grote hoogte beschadigd door passerend vliegtuig

Het cockpitraam van een Boeing 777-200 van British Airways is vlak voor Kerstmis verbrijzeld door een ijsblok van een overvliegend vliegtuig.

Het ging om de BA2237 die vanuit Londen Gatwick onderweg was naar San Jose. De 777, registratie G-YMMB, vertrok om 13:15 uur lokale tijd, twee uur later dan gepland, richting Costa Rica. Onderweg, op een hoogte van 35.000 voet (omgerekend 10,5 kilometer), viel een ijsblok van een vliegtuig dat 1.000 voet hoger vloog op de cockpitruit van het British Airways-toestel. Dat zorgde voor een forse barst. Sommige mensen speculeerden dat het niet om een stuk ijs ging, maar om een meteoriet of ‘menselijk afval’.

Ondanks de schade besloten de vliegers niet terug te keren naar Londen Gatwick, maar hun route richting San Jose te vervolgen. “Onze goed getrainde piloten hebben een van onze vliegtuigen gewoon laten landen nadat het onderweg een technisch probleem had’’, licht een woordvoerder van British Airways toe tegenover The Independent.

Onvoorwaardelijke excuses

De 777 landde om 18:20 uur lokale tijd op de luchthaven van San Jose. Het aantal technici ligt in Costa Rica niet heel hoog. Het duurde dan ook enige tijd voordat het raam gerepareerd was. Voor circa tweehonderd mensen die die avond zouden terugvliegen naar het Verenigd Koninkrijk, viel kerstavond evenals Eerste Kerstdag in het water. Zij liepen door het incident forse vertraging op.

Volgens de gedupeerde passagiers liet de communicatie met British Airways bovendien nogal te wensen over. Daarom komt de maatschappij hen nu tegemoet. “Het is duidelijk dat we in dit geval tekort zijn geschoten, en daarvoor bieden we onze onvoorwaardelijke excuses aan’’, vervolgt de woordvoerder. De luchtvaartmaatschappij betaalt de tickets terug. Dat komt bovenop de compensatie van 520 pond die zij al moet betalen.

De reizigers werden naar hotels gebracht. In totaal boekte British Airways honderd hotelkamers voor twee nachten. Dat was al een enorm kostenplaatje voor de maatschappij. Daar kwam de aanschaf van het nieuwe voorraam nog eens bovenop. In totaal liepen de kosten voor British Aiways op tot circa één miljoen pond (iets meer dan één miljoen euro).

Vijftig uur vertraging

Op kerstavond zouden twee vliegtuigen van Gatwick naar Jamaica vliegen. Het ene vloog naar de hoofdstad Kingston, het andere naar Montego Bay. Aan boord zaten technici met een reservevoorruit. Omdat de vluchten uit Jamaica voor de helft vol zaten kon de maatschappij schuiven. De machine die naar Kingston vloog, maakte vervolgens een tussenlanding in Montego Bay. Het vliegtuig dat onderweg was naar die laatste bestemming, zette haar route voort richting San Jose om de gestrande reizigers op te pikken.

De technici gingen vervolgens van boord in Costa Rica en repareerden het raam van de 777. Uiteindelijk zou dat toestel op Tweede Kerstdag leeg naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. De passagiers die met het vliegtuig uit San Jose eindelijk naar huis konden, arriveerden op Tweede Kerstdag op Londen Gatwick. In totaal liepen de reizigers zo’n vijftig uur aan vertraging op. Eerder deze maand hadden andere British Airways-passagiers forse vertraging toen een piloot positief testte op het coronavirus, maar zijn uitslag vals bleek te zijn.