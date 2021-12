Experts verwachten problemen KLM en Transavia bij krimp

Het aantal vluchten op Schiphol neemt mogelijk met 80.000 af. Die vermindering kan de economie negatief beïnvloeden.

De luchthaven is zowel op nationaal als op lokaal niveau een belangrijke speler voor de economie. Het aantal vluchten op Schiphol nam de afgelopen periode toe en dat was in de omgeving Haarlemmermeer te merken. In het derde kwartaal van 2021 groeide deze gemeente het hardst in heel Nederland (17 procent). Jurgen Nobel wethouder van Luchtvaartzaken (VVD), gaf aan dat Schiphol voor veel werkgelegenheid zorgt.

Negatieve invloed economie

Schiphol beschikt nog niet over juiste vergunningen wat tot een drastische vermindering in het aantal vluchten kan leiden. Sinds 2015 mogen per jaar 500.000 vliegbewegingen op de luchthaven plaatsvinden. Voorwaarde is dat de startbanen die voor de minste geluidsoverlast zorgen het meest gebruikt worden. Echter, zes jaar later is dat nog steeds niet wettelijk vastgelegd. Bovendien is gebleken dat de stikstofuitstoot van de vliegbewegingen niet is meegewogen.

Indien het aantal vluchten daadwerkelijk wordt teruggedrongen, kan dat volgens transporteconoom Gerben Broekema nadelig zijn. ‘’Je moet je afvragen wat er gebeurt als je niet meer groeit of terugvalt. Waar andere landen luchtvaart beschouwen als een vervoersvraag en vanuit vracht, hebben wij dat niet gedaan. Daardoor ontbreekt zicht op hoe belangrijk luchtvaart eigenlijk is’’, waarschuwt hij bij de Telegraaf.

Tijdens de coronacrisis merkte men op hoe belangrijk Schiphol voor de omgeving is. Toen veel vliegtuigen aan de grond stonden, kwamen minder mensen naar Nederland toe. Hotels stonden daardoor op omvallen. Enkele moesten daardwerkelijk hun deuren sluiten. Volgens Dick Beljaarts, voorman van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), voelt de omgeving een vermindering van het aantal vluchten ook. ‘’De mix van zakelijke en toeristische reizigers is belangrijk om het routenetwerk naar alle delen in de wereld in stand te kunnen houden. Het gaat niet alleen om de banen op Schiphol zelf, maar denk aan hotels, restaurants, de congressector en musea’’, zegt hij.

KLM en Transavia hebben moeite

Wanneer het aantal vluchten daadwerkelijk afneemt, vreest KLM dat Schiphol een ‘regionaal vliegveld’ wordt. Als de maatschappij kijkt naar haar marktbehoeften, dan vliegt KLM buiten Europa hoogstwaarschijnlijk alleen nog naar New York en bestemmingen in het Caribisch gebied. Broekema denkt dat KLM en Transavia moeite hebben met het dealen met een krimp. Hun winsten nemen af omdat ze zich niet kunnen aanpassen aan een situatie met minder slots.

Daarnaast betekent minder vluchten dat de werkgelegenheid eveneens afneemt. ‘’Stel dat er 30.000 tot 40.000 mensen uit moeten. Die mensen leveren geen belasting op, komen in de bijstand en geven dan ook weer minder geld uit. Dat heeft zo een enorm doordruppeleffect, met name in de noordelijke Randstad”, verwacht de transporteconoom.