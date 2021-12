F-35’s en F-16’s gaan weer ‘s avonds vliegen

In januari en februari gaan de gevechtsvliegtuigen van de vliegbases Leeuwarden en Volkel weer vliegen bij duisternis, meldt Defensie. In de tweede en derde week van januari en de tweede, derde en vierde week van februari gaan de F-16’s en F-35’s op maandag tot en met donderdag het avondvliegen beoefenen. Uiterlijk tot half elf ‘s avonds wordt er gevlogen.

Voor de vliegers en het grondpersoneel is werken in het donker heel anders dan overdag. Operationele missies worden bovendien vaak ‘s avonds of ‘s nachts uitgevoerd. Om goed voorbereid te zijn op een daadwerkelijke inzet moet dan ook regelmatig bij duisternis geoefend worden. De F-35’s van 322 squadron vliegen vanaf Leeuwarden, de F-16’s van 312 squadron vliegen vanaf Volkel.

Vliegen met speciale apparatuur

Bij het vliegen in het donker gebruiken de jachtvliegers speciale nachtzichtapparatuur. Deze ‘Night Vision Goggles’ (NVG) is bij de F-35 vliegerhelm ingebouwd. Voor de F-16 vliegers moet de NVG apart op de helm gemonteerd worden. De vlieger kan met de NVG alles rondom het vliegtuig zien, zowel op de grond als in de lucht.

Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.