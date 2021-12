KLM staakt passagiersvluchten naar Shanghai vanwege schoonmaakeis

Naar nu pas bekend is geworden voert KLM sinds vorige week geen passagiersvluchten meer uit naar Shanghai. De lokale autoriteiten stellen strenge eisen aan de reiniging van vliegtuigen. KLM vliegt enkel nog vracht naar de Chinese zakenstad.

Uiterst gecompliceerd

In Shanghai geldt de eis dat elk toestel dat er landt uitgebreid wordt schoongemaakt. Daardoor duurt het ruim vijf uur eer het weer kan vertrekken. Volgens KLM, dat één keer per week op die bestemming vliegt, maakt dat “de planning van het netwerk uiterst gecompliceerd.’

Operationeel niet haalbaar

Een vlucht van Delta Airlines die uit Seattle was vertrokken en op weg was naar Shanghai maakte op 21 december zelfs rechtsomkeert toen de schoonmaakregels bekend werden. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij vergen die een aanzienlijk langere omdraaitijd die “operationeel niet haalbaar” is. De Amerikaanse overheid is met China in gesprek over de regels.

Olympische Winterspelen

Veel animo om naar China te reizen is er niet meer. Het land hanteert voor iedereen die binnenkomt strenge regels, waaronder langdurige quarantaines. In aanloop op de Olympische Winterspelen die in februari in Peking worden gehouden, wil de Chinese regering een stijging van het aantal besmettingen zoveel mogelijk tegengaan.