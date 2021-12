KLM staat voor uitdaging: ”Dit is maar één voorbeeld”

Vorige week schrapte een aantal maatschappijen een flinke hoeveelheid vluchten. Bij KLM ging het om drie van de 200 vluchten, meldt de Telegraaf.

Reden daarvoor zijn de personeelstekorten die ontstaan zijn door de omikronvariant. Veel werknemers raakten besmet of zitten in quarantaine, zo ook bij KLM. Het maken van roosters wordt door de grote afwezigheid bemoeilijkt. Dat leidde ertoe dat de maatschappij enkele vluchten moest annuleren. KLM laat weten niet te kunnen zeggen of de annuleringen samenhangen met corona(besmettingen).

Andere moeilijkheden KLM-personeel

Onlangs hief de Nederlandse overheid het vliegverbod voor een aantal Afrikaanse landen op. Het ging om Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Voor deze landen geldt momenteel een EU-inreisverbod. Dat betekent dat mensen die afkomstig zijn uit deze ‘hoog risicogebieden met een zorgwekkende virusvariant’ bij aankomst in Nederland een dubbele coronatest moeten doen waarna ze in quarantaine gaan.

Voor het KLM-personeel dat naar een van deze landen vliegt, kan dat eveneens voor moeilijkheden in de planning zorgen. ‘’Het is een combinatie van factoren. Als een crewlid naar Zuid-Afrika geweest is, kan deze niet meteen worden ingezet op een andere bestemmingen vanwege de quarantaine. Dit is nog maar één voorbeeld, want er is sprake van een grote lappendeken van regels’’, zegt FNV-bestuurder Birte Nelen tegenover de Telegraaf.

Vluchten met gevaccineerde crew

Begin november dit jaar introduceerde KLM de zogeheten VTL-vluchten. Op dit soort vluchten mag alleen gevaccineerd personeel aan boord stappen. Inmiddels vliegt de maatschappij op twintig bestemmingen met personeel dat zich heeft laten vaccineren. Vorige maand was de vraag of KLM dit in de roosters kon realiseren, maar dat lijkt vooralsnog van een leien dakje te gaan. ‘’Wij hebben geen grootschalige annuleringen in ons netwerk door hoeven te voeren. Binnen de geldende reisrestricties kunnen wij de dienstregeling goed uitvoeren’’, licht een woordvoerder van de maatschappij toe. De Vereniging Nederlandse Cabinepersoneel (VNC) geeft daarentegen aan dat het ‘puzzelen’ blijft.