Radioverkeer naderend vliegverkeer Schiphol verstoord

Vliegtuigen die in de afgelopen weken landden op Schiphol hebben regelmatig last ondervonden van muziek van een FM-zender, meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Naar verluidt gaat het om een zender uit Gelderland. De frequentie die de luchtverkeersleiding gebruikt om het naderende vliegverkeer instructies te geven, werd herhaaldelijk verstoord. Oorzaak daarvan is een vergunninghouder die toestemming kreeg om uit te zenden via FM. Echter, de desbetreffende persoon hield zich niet aan de regels.

Een woordvoerder van Agentschap Telecom (AT), de toezichthouder van wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie die de zender eind vorige week uit de lucht haalde, laat aan NU.nl weten dat de boosdoener een evenementenzender was die tijdelijk werd gebruikt voor een inzamelingsactie. AT vervolgt dat de verstoringen in het vliegverkeer rondom Schiphol mogelijk te maken hadden met een te hoge mast, onjuist gebruik van apparatuur of een te hoog vermogen. De toezichthouder weet echter nog niet welke van de drie oorzaken de definitieve is.

Geen gevaren Schiphol

De verstoring leidde niet tot gevaarlijke situaties op of rondom Schiphol. Wel hadden zich onwenselijke omstandigheden kunnen voordoen. Het contact tussen de piloten en luchtverkeersleiders via de radiotelefonie had uit kunnen vallen. Verstoringen kunnen ervoor zorgen dat vliegers de aanwijzingen (koers, snelheid en hoogte, red.) niet of te laat horen. Hierdoor zouden vliegtuigen te dicht op elkaar kunnen komen te vliegen.

Mocht de verstoring er uiteindelijk toe leiden dat de frequentie wegvalt, dan kan LVNL overschakelen op een noodfrequentie. Nadeel van de noodfrequentie is dat bij noodsituaties minder alternatieven overblijven. Regelmatig komen meldingen van vliegers binnen die verstoringen door muziek ervaren. De luchtverkeersleiding geeft deze door aan de autoriteiten. In 2021 deed de LVNL tien meldingen. Naast dit soort interrupties kunnen mobiele telefoons die niet in vliegtuigstand staan voor geruis in de koptelefoons van de piloten zorgen.