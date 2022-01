Grofgebekte vliegtuigspotter moet €27.650 boete betalen

Voor de hoogbejaarde Piet van der Stad vormen de vliegtuigen die hij dagelijks vanuit zijn woning voorbij ziet taxiën, een dagelijks schouwspel. Een deel van zijn riante uitzicht verdween echter toen er op het erf van zijn nieuwe buren als gevolg van verbouwingswerkzaamheden een bouwcontainer en bedrijfsbusjes opdoemden. Piet is daarover zo boos dat hij samen met zijn dochter mr. Frank Visser inschakelde, de rijdende rechter van weleer. Het kwam hem duur te staan.

Inmiddels wonen Piet en zijn dochter Ria al 29 jaar in Lijnden, pal naast de Zwanenburgbaan. Als Viktor Brand hen twee jaar geleden komt opzoeken voor een voorbereidend gesprek alvorens mr. Visser eraan te pas komt, verkeert Piet nog in een opperbeste stemming. Maar algauw slaat hij een andere toon aan als Brand in zijn ogen onterecht over een oprit bij de buren spreekt.

Vliegtuigen als afleiding

Binnen enkele seconden wordt het de kijker duidelijk dat vliegtuigspotter Piet zeer grofgebekt is. Terwijl hij vloekend en tierend met zijn stok aanwijst wat voor een bouwtroep er bij de buren staat en wat er zoal aan de schutting mankeert, taxiet de ene na de andere machine voorbij. Een Boeing 747 van KLM en een Airbus A320 van easyJet komen als eerste in beeld. Eenmaal in de woning van Piet wil Brand weten wat die vliegtuigen voor Piet betekenen. ‘Afleiding’, antwoordt hij. Als Ria er niet is zit hij in zijn stoel en kijkt hij ernaar. Door het raam pal voor hem lukt dat nu niet meer. Wel door het raam direct naast hem. Maar hij wil door dat ene raam kunnen kijken. Gebarend staat hij op om onder het gebruik van enkele krachttermen de afmetingen duidelijk te maken van een bouwcontainer die er eerder stond, Achter hem hangt een afbeelding van een huilend jongetje. De camera brengt het een moment in beeld, net als de vele porseleinen beeldjes die in de woning staan en de modelgordijnen waardoor Piet geregeld naar buiten kijkt.

Een Fokker-Airbus-toestand

Piet wil zijn uitzicht terug en eist dan ook dat de buren de verbouwcontainer, bouwpuin en dergelijke verwijderen en dat zij niet meer voor hun woning parkeren. En nu de kans toch daar is stelt hij ook zijn eisen aan de diverse schuttingen. De gedaagde buurtjes laten hun kansen om met een eisenpakket te komen evenmin onbenut. Op het erf van Piet staat een oude schuur die meteen aan het erf van Wesley en Manon grenst. Die vertoont niet alleen een megagrote scheur, de dakbedekking is ook twijfelachtig. Zij verlangen dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Verder eisen zij een contactverbod. Terwijl mr. Visser en de ingeschakelde deskundigen de situatie bekijken, grijpt Brand de kans om naar de voorbij taxiënde vliegtuigen te kijken. ‘Kijk, dit is een Fokker-Airbus-toestand’, zegt hij, zijn verrekijker erbij pakkend om een voorbijkomende Dreamliner van Norwegian nader te bekijken. Hij vindt het allemaal heel ontspannend. ‘Ik denk dat ik hier volgende week zaterdag weer zit’, zegt hij.

€27.650 boete

Voor Piet loopt de spanning alleen maar verder op. De uitspraak valt voor hem en zijn dochter in het nadeel uit, immers parkeren op het eigen terrein is toegestaan en idem het vanwege verbouwactiviteiten gebruik maken van een container. Maar dat niet alleen: de megascheur moet gerepareerd, geraamde kosten € 2000, en de geconstateerde asbestdakbedekking moet verwijderd en vervangen, geraamde kosten € 10.000. Bovendien kreeg Piet ook het verlangde contactverbod, overtreding op straffe van € 20.000. ‘We hebben verloren maar ik laat het er niet bij zitten. Ik ga naar de burgemeester en wethouders’, neemt hij zich voor. Zo’n twee maanden na de uitzending haalt Piet opnieuw het nieuws. Gewapend met een pistool bejegende hij zijn buren toen zij interesse toonden om een stuk land te kopen dat hij te koop had gezet. Achteraf blijkt het een pistool dat vaak gebruikt wordt bij sportwedstrijden voor het startsignaal, maar de schrik zit er bij Wesley en Manon goed in. Inmiddels anderhalf jaar later heeft Piet een fikse boete aan de broek. Hij moet maar liefst € 27.650 betalen omdat hij zich weinig heeft aangetrokken van het eindoordeel van mr. Visser. Waar een beperkt zicht, en niet alleen als het gaat om vliegtuigspotten, al niet toe kan leiden.