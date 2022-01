Deense premier: ‘Reizen is leven en daarom vliegen we’

Korte vluchten niet verbieden maar verduurzamen en vooral blijven vliegen, dat is wat de Deense overheid beoogt.

In 2030 moeten de binnenlandse vluchten in Denemarken volledig op biobrandstof worden uitgevoerd, zo maakte Mette Frederiksen, de minister-president van dit land, in haar nieuwjaarstoespraak bekend. “Reizen is leven en daarom vliegen we”, is haar motto. “Als andere landen in de wereld te traag zijn, moet Denemarken het voortouw nemen en de lat nog hoger leggen”, stelde ze bij BBC News.

Lat te hoog

Denemarken streeft naar een verlaging van de totale CO2-uitstoot met 70% tegen 2030, vergeleken met het niveau van 1990. Intentie is dat in 2045 ook internationale vluchten volledig op biobrandstof worden gevlogen. Alhoewel onderzoekers en bedrijven volop werken aan oplossingen om het vliegen groen te maken, legt Frederiksen de lat toch te hoog. Dat gaf Frederiksen tegenover BBC News ook toe. Airbus kondigde eerder plannen aan waterstofvliegtuigen te ontwikkelen die tegen 2035 operationeel zouden kunnen zijn.

Grote tijdswinst

Alhoewel Denemarken slechts een fractie groter is dan Nederland vinden er elke dag tientallen binnenlandse vluchten plaats. SAS en Danish Air Transport zetten meerdere types in op de binnenlandse routes, zowel ATR’s als Airbus A320’s. Binnenlands vliegen is populair in Denemarken vanwege de grote tijdswinst die het oplevert. Omdat het Scandinavische land door water is opgedeeld moet men tussen veel steden reizen per veerboot. Hierdoor loopt de reistijd van bijvoorbeeld Kopenhagen naar Aalborg op tot meer dan vier uur met de auto en tot ongeveer vijf uur met de trein. Op maandag 3 januari voeren Danish Air Transport, Norwegian en SAS samen zeventien vluchten uit tussen de twee steden.

Zweden

Buurland Zweden streeft er eveneens naar binnenlandse vluchten tegen 2030 fossiele brandstofvrij te maken. Het land beoogt ook tegen 2045 internationale vluchten te vergroenen. Eerder maakte Stockholm kenbaar hogere luchthavengelden te willen invoeren voor sterk vervuilende vliegtuigen.