Alleen Emirates scoort net iets beter in onderzoek dan KLM

De experts van Jet Airlines Crash Data Evaluation Centre (JACDEC) bekronen KLM tot op een na veiligste partij ter wereld.

KLM kreeg een score van 93,31, blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd werd door het luchtvaarttijdschrift Aero International. De luchtvaartmaatschappij uit de Verenigde Arabische Emiraten deed het ietwat beter dan die uit Nederland: zij ontving een score van 95,05 procent. Echter, op de regionale lijst staat Emirates niet op nummer één: Etihad Airways voert de lijst aan maar kwam wegens haar omvang niet op de wereldwijde lijst terecht.

Daarnaast maakte JACDEC continentale lijstjes. Reden daarvoor is dat tijdens de coronacrisis sommige maatschappijen uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China een groot voordeel hadden, omdat zij veel binnenlandse vluchten konden blijven uitvoeren. Door de introductie van het continentale lijstje staat KLM bovenaan in Europa. Finnair en Air Europa staan op plek twee en drie. Het is voor KLM de tweede keer in korte tijd dat ze goed uit de bus komt: begin december ontving zij de Airline Passenger Experience Association (APEX) World Class Award.

Top 10 veiligste luchtvaartmaatschappijen

1. Emiraten (95,05%)

2. KLM (93.31%)

3. Jetblue Airways (91.61%)

4. Delta Air Lines (91.55%)

5. Easyjet (91.28%)

6. Air Canada (90.9%)

7. Southwest Airlines (90.11%)

8. Spirit Airlines (89,73%)

9. Ryanair (89.41%)

10. Qatar Airways (89.24%)

Transavia volgt KLM op kleine afstand

Transavia valt net buiten de top 3 in het Europese lijstje. De dochtermaatschappij van KLM staat op de vierde plek. Bekende maatschappijen zoals Austrian Airlines en Eurowings komen echter in de lijst helemaal niet voor. Deze maatschappijen maakten minder passagierskilometers door coronamaatregelen. Omdat er tijdens de coronacrisis sowieso minder gevlogen werd, wogen crashes en incidenten uit het verleden in het onderzoek van JACDEC zwaarder mee dan normaal.