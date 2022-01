Voorzichtig herstel van de luchtvaart | Boek

Net als het jaar ervoor stond 2021 voor de luchtvaart toch vooral in het teken van (voorzichtig herstel van) COVID-19. De vraag naar vrachttoestellen bleef onverminderd groot. Verder werd de noodzaak van verduurzaming in alle onderdelen van de luchtvaart steeds sterker gevoeld.

Een niet aflatende reeks startups ruikt zijn kans in de Urban Air Mobility. Talloze futuristisch ogende eVTOL’s maken de transitie van de tekentafel naar de real world. Luchtvaartmaatschappijen zien de vraag weer aantrekken en ook op het gebied van de zakenluchtvaart en General Aviation is er genoeg nieuws te melden. Voor een handzaam jaaroverzicht kun je terecht in het onlangs verschenen boek Luchtvaart 2022 van Ruud Vos, tevens hoofdredacteur van Piloot en Vliegtuig. Het jaarboek verschijnt voor de 47e keer.

Opbouw

Luchtvaart 2022 kent een traditionele opbouw. Er wordt afgetrapt met eerste vluchten in de periode augustus 2020 – augustus 2021. Om het geheugen even op te frissen, daar zit van alles tussen, variërend van de Boeing 737 MAX 10 tot de Sling 4 High Wing, en van de Russische Irkut MC-21-310 tot de Dassault Falcon 6X. De Tsjechische vliegende auto Klein Air Car maakte zijn eerste vlucht, maar ook de Embraer Electric Demonstrator EMB 203 Ipanema.

Fabrikanten

Het volgende hoofdstuk gaat over nieuwe vliegtuigen. Bekende fabrikanten passeren de revue, maar ook flink wat start-ups, vooral in de duurzame luchtvaart. Denk aan bedrijven als Archer Aviation, Bye Aerospace, Electra Aero, Heart en Vertical Aerospace. Traditionele fabrikanten ruiken hun kans bij de verduurzaming. Zo gaan Tecnam en Rolls-Royce samenwerken aan een elektrische variant van de P-2012 Traveler. Deutsche Regional Aircraft wil een Dornier Do328 laten vliegen op waterstof met behulp van een brandstofcel.

Ontwikkelingen

Vervolgens komen in Luchtvaart 2022 ontwikkelingen aan de orde in achtereenvolgens de grote, zakelijke en kleine luchtvaart. Een apart hoofdstuk is gewijd aan helikopters. Het boek besluit met ontwikkelingen in de militaire luchtvaart, elektrisch vliegen en de ontwikkelingen in ons land. Helemaal achteraan vinden we een overzicht van de leveringen van nieuwe toestellen en het Nederlands luchtvaartregister.

Verzamelaars

Luchtvaart 2022 is verschenen op het handzame A5 formaat. Het is een handig naslagwerk voor een brede doelgroep van luchtvaartprofessionals en -hobbyisten. Het prettig leesbare boek verschijnt al tientallen jaren. Ongetwijfeld zijn er verzamelaars van de reeks, die weer een nieuw deel aan hun collectie kunnen toevoegen.