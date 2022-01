KLM-piloten breken start Boeing 737 af

Een Boeing 737-900 van KLM moest gisteren (zondag, red.) haar start afbreken. Reden daarvoor was een deur die niet goed dicht zat, meldt Simple Flying.

Het vliegtuig, met registratie PH-BXT, taxiede om 8:00 uur vanaf de gate richting Kaagbaan om naar Kopenhagen te vertrekken. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat piloten al snel de take-off besloten de start af te breken. Tot twee keer toe kregen ze aanwijzingen dat een deur openstond. Daarom lichtten ze de luchtverkeersleiding in.

Het vliegtuig bereikte op de startbaan een maximale snelheid van 16 kts (omgerekend 29 kilometer per uur). De remmen gingen erop om terug te kunnen keren naar het platform. Eenmaal daar moesten de passagiers het toestel verlaten. Met de PH-BXO, eveneens een 737-900, werden ze alsnog naar Kopenhagen gevlogen. Deze machine steeg rond 10:45 uur op en landde een klein uur later in Denemarken.

PH-BXT breekt start op Kaagbaan al vroeg af © Flightradar24.com

KLM-piloten moesten terugkeren

Het is zaak dat piloten een dergelijke melding uiterst serieus nemen. Hoewel het vliegtuig veilig terugkeerde naar de gate, kunnen de aanwijzingen duiden op een defecte sensor. Evenzeer kan het gaan om een vals alarm, maar dat risico kan niet worden genomen. Een open deur kan immers leiden tot problemen met de druk van een vliegtuig. Het was dan ook een open deur om de start op Schiphol af te breken.

De drukregeling in een vliegtuig werd door de jaren heen steeds belangrijker. Hoewel in de beginjaren van de luchtvaart deze vrijwel genegeerd werd, kwam er meer aandacht toen twee (van de drie) Franse ballonvaarders in 1875 om het leven kwamen. Ze wilden een recordhoogte van 7.400 meter verbreken. De twee verloren hun bewustzijn en kwamen om. Die andere ballonvaarder kwam later weer bij. Begin jaren dertig experimenteerde de Duitse vliegtuigfabrikant Junkers met drukcabines en in 1938 maakte de Boeing Stratoliner niet-experimenteel gebruik hiervan.