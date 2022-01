KLM oneens: ‘’Dat is paniekvoetbal’’

Nederland verscherpte vorige week het reisadvies voor reizigers uit de Verenigde Staten. KLM staat niet achter die beslissing.

Sinds 8 november heropende de grens van de VS. Een belangrijk lichtpunt voor KLM. Toentertijd vloog de maatschappij 64 keer per week naar elf bestemmingen in de Verenigde Staten. Het ging om Los Angeles, San Francisco, Chicago, Boston, Atlanta, Miami, Las Vegas, New York, Washington, Minneapolis en Houston. KLM-topman Pieter Elbers liet weten dat de opening van de grenzen een grote bijdrage zou kunnen leveren aan het herstel van de luchtvaartmaatschappij.

Echter, sinds vorige week besloot het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken extra maatregelen te nemen voor mensen die afkomstig zijn uit dat land. Reizigers moeten tien dagen in quarantaine. Dat geldt eveneens voor gevaccineerden. Maar als reizigers na vijf dagen negatief testen bij de GGD, mogen ze vroegtijdig uit quarantaine. KLM laat weten niets te voelen voor de aangescherpte maatregelen. ‘’Dit is paniekvoetbal. Nederland is het enige land dat deze maatregel treft, dus het vervoer verplaatst zich naar andere luchthavens. Hier schieten we niets mee op. Reizigers zijn gevaccineerd en getest. Waarom dan nog quarantaine?”, vraagt de woordvoerder van de maatschappij zich af bij de Telegraaf.

Extra tik voor KLM

Sinds Nederland in lockdown ging, besloten veel mensen naar België en Duitsland te gaan waar winkels en horeca open zijn gebleven. OR-voorzitter Dario Fucci denkt dat reizigers Nederlandse luchthavens voorlopig vermijden. ‘’Dit is desastreus voor KLM, zowel voor klanten als werknemers. De passagiers uit de VS zullen Schiphol niet meer kiezen als poort naar Europa, die gaan straks via Frankrijk, België of Duitsland alsnog naar Nederland. We hebben als KLM al een tik gehad door de lockdown, maar deze komt er nog bovenop. Je kunt niet op je eilandje maatregelen nemen, terwijl de wereld om Nederland doordraait’’, betoogt Fucci.

De voorzitter van de ondernemingsraad snapt de maatregelen van de overheid evenmin. ‘’Er was een gezondheidscrisis bij het uitbreken van corona, maar nu is er sprake van een maatschappelijke crisis. Dit zijn geen maatregelen die daarin passen. Er is bij het personeel nul begrip.”