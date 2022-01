Pasgeboren baby gevonden in vliegtuig Air Mauritius

Op de luchthaven van Mauritius is een pasgeboren baby aangetroffen in de afvalbak van een vliegtuig. Dat meldt de BBC.

Het kindje werd aangetroffen in de toiletruimte nadat het vliegtuig vanuit Madagaskar op Mauritius was gearriveerd. Medewerkers van de luchthaven vonden de baby tijdens een routinecontrole, waarna het kind met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Deze maakt het inmiddels goed.

Een twintigjarige vrouw uit Madagaskar, die verdacht werd de moeder van het kind te zijn, is aangehouden. Een medisch onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat de vrouw inderdaad kort daarvoor een bevalling had ondergaan, vermoedelijk aan boord van het vliegtuig. Zodra ze uit het ziekenhuis wordt ontslagen zal ze worden vervolgd voor het verlaten van een pasgeboren kind.