Politieagenten buiten diensttijd in actie tijdens vlucht

Een passagier zorgde op een Lufthansa-vlucht voor onrust. Twee Oostenrijkse politieagenten die buiten dienst waren overmeesterden hem.

De machine was 29 december onderweg vanuit Frankfurt naar Toronto. Twee uur na take-off werd een van de inzittenden opstandig en uitte bedreigingen. Hierdoor kwam de veiligheid van de passagiers en het vliegtuig in het geding. Waarom de reiziger zich liet gaan, is niet bekend.

Politieagenten in actie

Op sommige vluchten zitten mensen met beroepen die in bepaalde situaties in de lucht van pas komen. Toen een Russische passagier vorig jaar bewusteloos werd aangetroffen in het toilet, vroeg het cabinepersoneel om een dokter. Drie reizigers met een medische achtergrond dienden zich aan. Zij startten direct met reanimeren.

Tijdens de Lufthansa-vlucht vroeg het cabinepersoneel echter niet om assistentie. De beide politieagenten maakten werk van de opstandige passagier. Ze bespraken achtereenvolgens met de cabin crew en de flight crew het aanstootgevende gedrag waarbij ze hun functie niet onvermeld lieten. Toen de agenten groen licht kregen, ondernamen ze actie om de overlast gevende man te overmeesteren en vast te zetten. Nadat het vliegtuig een in Toronto was geland droegen de twee agenten de persoon over aan de Canadese autoriteiten.

🛫 Du fliegst in deinen wohlverdienten #Urlaub, als plötzlich ein anderer Fluggast Drohungen ausspricht. Wir sind #stolz auf unsere Kollegin und unseren Kollegen, die durch ihr gemeinsames Einschreiten den Fluggast überwältigen konnten. 🦸‍♀️ 🦸‍♂️https://t.co/Tz9BflNKNN



📷 LPD NÖ pic.twitter.com/B7udGGrueS — Polizei NÖ (@LPDnoe) January 3, 2022

Lufthansa deelt complimenten uit

Zowel Lufthansa als het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn op de hoogte gesteld van de daad van de agenten die op dat moment vakantie vierden.

De Duitse maatschappij is de twee dankbaar. ‘’De passagier werd bij de landing overgedragen aan de lokale autoriteiten. Lufthansa wil de twee Oostenrijkse politieagenten aan boord bedanken voor hun steun tijdens de vlucht”, zegt een woordvoerder tegen Simple Flying.

Ook het Oostenrijkse ministerie is vol lof. “Elke passagier die de vluchtuitvoering verstoort, kan de veiligheid van een vlucht ernstig in gevaar brengen. Ik ben trots op onze twee dienaren – hun interventie was moedig en intelligent. Deze interventie toont eens te meer aan hoe professioneel en toegewijd de politieagenten in Oostenrijk zijn, zelfs wanneer ze geen dienst hebben en op vakantie zijn’’, stelt Gerhard Karner in een verklaring.