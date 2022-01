TUI faseert als eerste in Nederland 737-800 volledig uit

TUI Nederland heeft afscheid genomen van haar laatste Boeing 737 NG, de PH-TFA die vernoemd is naar de vorig jaar overleden reisondernemer Ferdinand Fransen. De vakantievlieger heeft het type inmiddels volledig vervangen door Boeing 737 MAX-8’s.

Met het vertrek van de PH-TFA is TUI de eerste Nederlandse maatschappij die de 737NG volledig uitfaseert. Het toestel dat op 31 oktober voor het laatst commercieel vloog voor TUI, gaat deze week terug naar leasemaatschappij SMBC.

Corendon zal over enkele jaren haar vloot volledig hebben vervangen door MAX-toestellen, terwijl KLM en Transavia vanaf 2023 de eerste A320neo’s in ontvangst nemen.

737 NG bij TUI

De eerste 737-800 werd in 1998 afgeleverd aan Hapag-Lloyd Flug, wat later werd overgenomen door de TUI-groep. De toestellen werden door de touroperator vooral ingezet op Europese vluchten, maar kwamen ook in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika, Afrika en Azië, alhoewel op enkele van de lange routes een tussenlanding noodzakelijk was.

Vernieuwing

TUI Nederland is al enige tijd bezig met het vernieuwen en versimpelen van haar vloot. Vanaf 2022 zal deze enkel nog uit Boeing 787’s en Boeing 737 MAX toestellen bestaan. Ook de Boeing 767’s zullen dan verdwenen zijn. Andere takken van het bedrijf hebben vaak een complexere vloot. Zo vliegt TUI België met 787’s, 767’s, 737-700’s, -800’s en -MAX-8’s en enkele Embraer E190’s. De toestellen van TUI België zijn met enige regelmaat op Schiphol te zien.