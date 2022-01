Boeing 737 Ryanair daalt tien kilometer in acht minuten

Een Boeing 737-800 van Ryanair maakte afgelopen maandagavond een noodlanding in Brest nadat het toestel vertrokken was vanuit Manchester.

De machine was op weg naar Faro (Portugal). Na een vlucht van ongeveer een uur maakte de Boeing, met registratie EI-EFY, een noodlanding in Brest. Reden hiervoor was dat er rook geroken was aan boord van het vliegtuig. Een woordvoerder van Ryanair laat aan de BBC weten dat een technisch probleem een ongeïdentificeerde rookgeur in de cabine veroorzaakte. De noodlanding was volgens de maatschappij een ‘voorzorgsmaatregel’.

Boeing 737 van Ryanair maakt tussenlanding in Brest © Flightradar24.com

Nadat de machine arriveerde in Brest deden speculaties de ronde dat er buiten het vliegtuig iets in de fik zou hebben gestaan. Later werd dat veranderd in brand binnen de machine. De passagiers liepen door de noodlanding drie uur vertraging op. “Passagiers stapten uit het vliegtuig zoals normaal en werden naar een beveiligde ruimte op de luchthaven van Brest gebracht waar ze werden voorzien van verfrissingen’’, vervolgt de woordvoerder.

737-800 Ryanair #FR4052 went down in emergency in brest due to a fire outside the aircraft, all passengers got out on a bus taken by the french police pic.twitter.com/0En5vgLasg — thomas drié (@thomasdrie49) January 3, 2022

Snelle daling Ryanair-toestel

Het vliegtuig daalde in zeven minuten maar liefst tien kilometer. Om 19:13 uur (Engelse tijd) vloog het op 41.000 voet (omgerekend 12,4 kilometer) en twee minuten later al op een hoogte van iets minder dan 35.000 voet. Om 19:21 uur bereikte het een hoogte van circa 7.000 voet (omgerekend 2,1 kilometer). Op Twitter wordt de snelle daling zelfs vergeleken met rapporten van de MH370. Vervolgens daalde de machine geleidelijk richting de landingsbaan in Brest. Rond de klok van 19:30 uur (half negen Nederlandse tijd) landde de Boeing veilig in de Franse stad.

Does this rapid descent of #FR4052 near Brest remind anyone of the rapid descent to 5000ft proposed in some early #mh370 reports? — serricorn gal (@orbsi2) January 4, 2022

Na de noodlanding regelde Ryanair een nieuw toestel. “Een vliegtuig van Londen Stansted werd geregeld om de passagiers te vervoeren voor het vervolg van hun reis naar Faro, na een vertraging van minder dan drie uur’’, vervolgt de woordvoerder. “Na een inspectie van het vliegtuig door onze technici, is het weer vrijgegeven voor gebruik.’’ Volgens Flightradar24 staat de Boeing echter nog steeds op de luchthaven van Brest. Het lijkt erop dat het de bedoeling was om gisteren (dinsdag, red.) terug te vliegen naar Londen Stansted. Vorig jaar juli moest een Ryanair-toestel, eveneens afkomstig uit Manchester, een tussenlanding maken in West-Frankrijk. Toen ging het om een passagier die een hartstilstand kreeg waarna het vliegtuig een landing maakte in Nantes. En in mei jl. werd een andere machine van dezelfde maatschappij die onderweg was van Athene naar Vilnius, onder het mom van een bommelding omgeleid naar Minsk.