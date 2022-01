De kongsi KLM/Air France, en Schiphol op zee? | Goof en Goot

We moeten het er maar eens over hebben: over hoe KLM in de armen van Airbus wordt gedreven en dat Schiphol toch echt ter zee dient te gaan. We hebben het over het Plan Lievense waarbij we meteen Verstappen een prachtig thuis geven, én over het Arcadische vliegveldje Hilversum, dat al sinds 1974 gesloten dreigt te gaan worden. Enfin, luistert u toch mensen, lùistert, in vredesnaam! Naar Goof en Goot praten Piloot*/Idioot*/Malloot* (*doorhalen wat van toepassing is).

Over de kongsi KLM/Air France, die Monogaam-Airbùsse dreigt te gaan worden | Goof en Goot

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

