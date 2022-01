Man steelt identiteit en gaat aan het werk als steward

Ricardo Cesar Guedes werkte 23 jaar bij United Airlines onder een andere naam. Op die manier kon hij illegaal een leuk leven leiden.

De vraag is hoe iemand met de identiteit van een ander persoon door het leven kan gaan. Guedes is een Braziliaanse staatsburger. In de jaren negentig reisde hij vanuit Brazilië met een toeristenvisum naar de Verenigde Staten. Daar verbleef hij langer dan toegestaan. In 1998 vroeg hij succesvol een Amerikaans paspoort aan. De man verlengde zes keer zijn paspoort. In december 2020 merkte het ministerie van Buitenlandse Zaken de aanvraag op aan de hand van ‘verschillende fraude-indicatoren’.

Guedes ging door het leven als William Ericson Ladd die in 1979 als vijfjarig was omgekomen bij een auto-ongeluk. Debra Lynn Hays, de moeder van Ladd, bevestigde de dood van haar zoon in juli 2021. Doordat Guedes de identiteit van Ladd stal, kon hij een leven opbouwen, trouwen, leningen afsluiten, een huis bezitten en aan het werk gaan. Maar hoe wist hij dat Ladd overleden was? “Ik denk dat je verbaasd zou zijn wat mensen vinden door gewoon het internet uit te kammen, op zoek naar overlijdensberichten. Er is een enorme hoeveelheid informatie over mensen”, zegt Nicholas Porter, werkend voor Diplomatic Security Service (DSS), tegen Houston Chronicle. “Er zijn meerdere manieren om aan basisinformatie te komen om bewijsstukken te maken om een Amerikaans paspoort aan te vragen.”

Werken bij United Airlines

Twee decennia lang werkte de Braziliaan voor United. In totaal deed hij dienst op veertig vluchten. Na de bekendmaking van de identiteitsfraude volgde zijn ontslag. “United heeft een grondig verificatieproces voor nieuwe werknemers dat voldoet aan de federale wettelijke vereisten’’, licht de maatschappij toe, geciteerd door The Business Insider. In 2021 ontsloeg de maatschappij ook al medewerkers die weigerden zich te laten vaccineren.

Man aangeklaagd

De federale politie dreef de man naar verluidt in het nauw gedreven tijdens een ondervraging op George Bush International Airport (Houston). Guedes maakte op die luchthaven gebruik van de KCM-lijn (known crewmember, red.) om toegang te krijgen tot het beveiligde gebied van het vliegveld. DSS-agenten arresteerden hem toen ze hem aan boord zagen gaan terwijl hij een telefoon vasthield. Op het scherm stond ‘Eric’s iPhone’.

Uit strafrechtelijk onderzoek blijkt dat zijn vingerafdrukken te traceren waren naar het identiteitsbewijs die hij in 1990 aanvroeg. Deze kwamen overeen met de afdrukken die hij zette bij zijn achtergrondcontrole voor een baan bij United Airlines. Guedes is aangeklaagd voor het afleggen van een valse verklaring in een paspoortaanvraag, het valselijk voordoen als Amerikaanse staatsburger en het betreden van een beveiligde zone op een luchthaven onder valse ‘smoesjes’. Bij dat laatste is opgenomen dat hij als steward veel veiligheidscontroles kon omzeilen.