Schiphol maakt reizigersaantallen van 2021 bekend

Schiphol verwelkomde in 2021 25,5 miljoen reizigers. Dat is een stijging van 22 procent ten opzichte van het jaar ervoor, meldt de luchthaven.

Het gaat om alle reizigers die van, naar of via Schiphol reisden. 11,1 miljoen mensen maakten een overstap op het vliegveld. Dit is echter niet het totale aantal: volgens de internationale telwijze gaat het om 5,5 ‘unieke reizigers’ die de luchthaven tot twee keer toe bezochten. Welteverstaan aankomst en vertrek.

Deze passagiers zijn verdeeld over 296 directe bestemmingen, waarvan 118 intercontinentaal zijn. Ondanks dat het aantal reizigers op de luchthaven afgelopen jaar toenam, verminderde het aantal verbindingen vanaf Schiphol. In 2020 telde het vliegveld 316 bestemmingen terwijl het er in 2019, het jaar vóór de uitbraak van het coronavirus, nog 332 waren. Tegelijkertijd nam het aantal vliegbewegingen op Schiphol toe ten opzichte van het jaar ervoor. In 2021 ging het om een aantal van 266.969 tegenover 227.304 in 2020, een stijging van 17 procent. Ondanks de groei blijft het niveau ver achter op dat van 2019 toen Schiphol 496.826 vliegbewegingen telde.

Vracht op Schiphol

Terwijl het aantal passagiersvluchten voorzichtig herstelde, leken vrachtvluchten weinig hinder te ondervinden van de pandemie, wat mede te danken was aan het luchttransport van vaccins. Adriaan den Heijer, directeur van KLM Cargo, noemde dit vorig jaar de ‘betekenisvolle’ kant van cargo. Naast deze bijdrage waren er op de luchthaven tijdelijk meer slots beschikbaar.

Uit de cijfers van 2021 blijkt dat het totaal aan vracht in vergelijking met 2020 en 2019 toenam. Vorig jaar verwerkte Schiphol 1,44 miljoen ton aan vracht; in het jaar daarvoor ging het om 1,57 miljoen ton. Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van 15 procent; in vergelijking met 2019 gaat het om een groei van 5 procent.

Andere Nederlandse luchthavens

Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport kunnen eveneens positief terugkijken op 2021. De Noord-Brabantse luchthaven zag het aantal reizigers met 28 procent groeien van 2,1 miljoen in 2020 naar 2,7 afgelopen jaar. Daarnaast nam het aantal vliegbewegingen met 15 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor tot 21.704. Echter, dat is een daling van 48 procent vergeleken met het ‘coronavrije’ jaar 2019.

Rotterdam The Hague Airport verwelkomde ondanks een korte sluiting wegens onderhoud meer passagiers ten opzichte van 2020. Het vliegveld ontving maar liefst 48 procent meer reizigers dan het jaar ervoor waardoor het totaal uitkomt op 0,8 miljoen. Het aantal vliegbewegingen nam in 2021 toe met 20 procent. Ondanks dat blijft de Rotterdamse luchthaven ver achter op het niveau van 2019 (62% meer vliegbewegingen in dat jaar).