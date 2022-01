Cathay Pacific ontslaat twee van vijf positief geteste crewleden

Cathay Pacific Airways heeft twee bemanningsleden ontslagen wegens een positieve coronatest, meldt Reuters.

De maatschappij ontdekte de gevallen toen de bemanningsleden terugkeerden naar Hong Kong. In totaal testten vijf crewleden positief op het coronavirus. Cathay Pacific, dat aan het begin van de coronacrisis zwaar getroffen werd, besloot echter twee van hen te ontslaan. Als reden noemt de luchtvaartmaatschappij dat zij zich niet aan de protocollen hielden. Dat bleek nadat zij onderzoek deed naar de positieve gevallen.

Cathay Pacific ontslaat crewleden

Details over hoe de bemanningsleden positief konden testen, geeft Cathay Pacific niet. Wel is bekend dat al het cabinepersoneel bij terugkomst in Hong Kong in quarantaine moet. “Het niet naleven van de voorschriften inzake medisch toezicht zal leiden tot tuchtprocedures. Twee van de personen zijn niet langer in dienst bij Cathay Pacific”, bevestigt een woordvoerder van de maatschappij aan Reuters.

Hong Kong doet veel om de snel verspreidende omikronvariant buiten de deur te houden. De manier waarop de twee positief testten valt dan ook koud op het dak van de maatschappij. “De acties van deze personen zijn zeer teleurstellend, omdat ze de anders voorbeeldige toewijding en naleving van onze meer dan 10.000 vliegtuigbemanningen ondermijnen.’’

Andere strategie

Terwijl in veel landen vaccinatie gezien wordt als de uitweg uit de coronacrisis hanteert Hong Kong de zogeheten ‘Zero-Covid strategy’ (nul-Covid-strategie, red.). De strategie is erop gericht het coronavirus, en in dit geval de omikronvariant, zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Mensen die bijvoorbeeld per boot het land binnenkomen, moeten 21 dagen in quarantaine. Dat geldt eveneens voor mensen die gevaccineerd zijn.

Gisteren (woensdag, red.) kwam het land met de aankondiging vluchten uit acht landen te verbieden, meldt het Engelse Evening Standard. Dat geldt voor Australië, Canada, Frankrijk, India, Pakistan, Filipijnen, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die landen ziet Hong Kong als landen waar het aantal omikrongevallen de pan uit rijzen. Vanaf 8 januari gaat het verbod in en geldt (voorlopig) voor twee weken.