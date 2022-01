Luchthaven Almaty enige tijd bezet

Demonstranten in Kazachstan namen woensdag het vliegveld van Almaty in. Al sinds Nieuwjaarsdag is het onrustig in het land.

Woensdagochtend bezetten demonstranten de luchthaven van Almaty. Op een (vage) foto op Twitter is te zien dat mensen op het platform staan. Verder blijkt uit beelden van gisteren (woensdag, red.) dat het vliegveld schade heeft opgelopen door de protesten. Uit gegevens van Flightradar24 valt op te maken dat een aantal vluchten, voor zover bekend, tijdens de bezetting geannuleerd werden. Inmiddels hebben de autoriteiten de macht over de luchthaven weer terug. Halverwege augustus konden vliegtuigen op de luchthaven van Kabul eveneens niet opstijgen omdat mensen het platform op liepen omdat ze geëvacueerd wilden worden uit Afghanistan.

Scenes at #Almaty airport #Kazakhstan as people trying to leave the country wait on the tarmac. All flights have been cancelled. pic.twitter.com/5phRiWrbHy — Outback Piano (@OutbackPiano) January 6, 2022

Reden voor de onrust zijn de hoge energieprijzen die niet worden geaccepteerd. Tevens meldt de NOS dat de demonstraties al snel een ‘politiek karakter’ kregen. Naast de botsingen tussen demonstranten en de politie vonden gisteren (woensdag, red.) aanvallen plaats op overheidsgebouwen. Wat er verder precies aan de hand is, is lastig vast te stellen. De site van het staatsbureau Kazinform is niet bereikbaar.

Rust herstellen

De onrust in Almaty veroorzaakte veel doden en gewonden. Om hoeveel dodelijke slachtoffers het gaat, is niet bekend. Wel staat vast dat 400 mensen in het ziekenhuis zijn opgenomen, waarvan 62 op de intensive care. Ok veel politieagenten raakten gewond. De staatstelevisie gaf aan dat het om 353 agenten gaat.

Armenië, het land dat aan de andere kant van het Kaspische Zee ligt ten opzichte van Kazachstan, wil de rust in Kazachstan herstellen. De Armeense premier Nikol Pasjinian beoogt dit onder leiding van Rusland te gaan doen. Waar we in Europa de NAVO kennen, heet dat bondgenootschap tussen die landen de CSTO (Collective Security Treaty Organisation, red.). Donderdagochtend zouden de eerste Russische parachutisten naar Kazachstan zijn afgereisd. Pasjinian liet weten dat de CSTO optreedt om de ‘situatie te stabiliseren en te normaliseren’.