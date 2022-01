Moet MAA openblijven? “Om die reden fors geïnvesteerd”

Het is nog niet zeker of Maastricht Aachen Airport (MAA) mag blijven voortbestaan. Bedrijven in de omgeving merken nu al gevolgen van die onzekerheid.

Vorige maand kwam naar buiten dat het gunstigste scenario voor de provincie Limburg is om de luchthaven te sluiten. Op korte termijn zou het openhouden van het vliegveld inderdaad duurder zijn. Echter, op lange termijn geldt het omgekeerde en kan het de provincie honderden miljoenen euro’s schelen. Op basis van analyses zal de provincie tot een beslissing komen.

Bedrijven rondom MAA

Als Maastricht Aachen Airport gedwongen wordt haar deuren te sluiten, moeten de bedrijven in de omgeving het eveneens ontgelden. Schiphol laat zien hoe belangrijk haar rol is voor de (lokale) economie. Toen tijdens de coronacrisis een groot aantal vluchten naar de luchthaven in Amsterdam gecanceld werd, zagen bijvoorbeeld hotels het aantal klanten enorm slinken. Sommigen moesten zelfs hun deuren sluiten.

Een dergelijke ontwikkeling merken bedrijven in de omgeving van Maastricht Aachen Airport ook. Ondernemingen krijgen te maken met orderverliezen, afhakende klanten en een groter verloop dan normaal onder medewerkers. ‘’Sommige bedrijven zijn onderdeel van een groter concern. Haal je één schakel weg, dan heeft dat enorme gevolgen voor de hele keten. De financiële consequenties daarvan moet je ook meerekenen’’, benadrukt Paul ’t Lam, woordvoerder namens een aantal luchtvaartgerelateerde ondernemingen, tegenover de Limburger.

Sterker nog, de ondernemers tastten diep in de buidel aan de hand van de verzekering dat de provincie niet van plan is om de luchthaven te sluiten: “Er is om die reden (door ons. red) zelfs zeer fors geïnvesteerd. Zo openden Samco en Maas de afgelopen jaren allebei een tweede hangaar voor vliegtuigonderhoud. Verder zijn er in een tijd van keiharde toezeggingen door het provinciebestuur zeer langdurige contracten gesloten”, aldus ‘t Lam. Daarnaast kwam vorige maand naar buiten dat Schiphol een mogelijk samenwerking met de Limburgse luchthaven wil aangaan.

Om de tafel

Volgende week gaan de ondernemers reageren op het rapport waarin zij er “zeer bekaaid vanaf komen”. ‘t Lam: ‘’Ze gaan ook de Statenleden goed informeren; vooral over de kansen van de luchthaven. Ze willen een gezamenlijk statement maken: zo zien wij de toekomst van de luchthaven.’’ Ondanks veel zorgen, onrust en onzekerheid, zien de ondernemers ook signalen van hoop. “Zoals het mogelijke partnerschap van de luchthaven met de Schiphol Group.”