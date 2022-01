Man past vliegtuig niet in en gaat gebukt van boord

Als gevolg van zijn lengte moest Beau Brown voor zijn vlucht van North Carolina naar Georgia een ander vliegtuig pakken.

De man had in het eerste het beste binnenlandse vliegtuig een stoel met extra beenruimte geboekt. Dat laatste doet hij altijd om er zeker van te zijn dat hij zijn lange benen kwijt kan. Maar dit keer pakte het toch net even anders uit. Eenmaal aan boord van het kleine toestel kon Brown niet anders dan constateren dat hij met zijn knieën constant in aanvaring zou zijn met de stoelen voor hem.

Omgeboekt

Het was duidelijk geen optie voor de lange passagier om de vlucht naar Georgia in deze machine te maken. Independent meldt een lengte van zeven voet, dat is 2.13 meter. De maatschappij, waarvan niet bekend welke het betreft, boekte hem om. Een andere vlucht zou later die dag naar Georgia vertrekken. In die machine zou zijn been-/zitruimte groot genoeg zijn om veertig minuten te ‘overleven’.

Sterker nog, op die vlucht mocht hij plaatsnemen in de eerste klas. Terwijl hij het vliegtuig instapte, nam BigBeauBrown een TikTik-video op. Daarin vertelt hij het cabinepersoneel dat hij te lang is voor het vliegtuig waarmee hij eerst zou vliegen. Hij kan erom lachen. De bemanning grapte dat hij in dit vliegtuig eveneens zal moeten bukken. ‘’De vlucht duurde slechts veertig minuten, maar het waren zeer comfortabele veertig minuten in vergelijking met wat een regelrechte marteling zou zijn geweest’’, aldus Brown.

@bigbeaubrown I didn’t fit on my plane so they gave me first class. It was probably because of my @cuts hoodie and joggers. They said dang this dude got CLASS. First class was still tight. #fyp #travel #tall ♬ Infinity – Jaymes Young

Geraakt

Het is niet de eerste keer dat Browns lengte hem problemen opleverde. Vorig jaar zat de lange man aan boord van een vlucht naar Los Angeles. Geen van de stoelen met extra beenruimte was beschikbaar. “Met mijn knieën moest ik de hele tijd in het gangpad zitten. Mijn benen werden geraakt door stewardessen en hun karretjes. Mensen klaagden dat ik aan hun stoel zat te frunniken en dat ik er tegenaan stootte.”

Van dergelijke gebeurtenissen raar opkijken doet Brown al lang niet meer. Integendeel, doorgaans ziet hij de lol er wel van in. Op straat benaderen mensen hem met vragen en regelmatig willen ze met hem op de foto. “Ik hou ervan me te onderscheiden van de massa’’, zegt hij erover. De lange man komt uit een gezin met ‘grote’ mensen. Niet dat hij de langste man ter wereld is, dat is momenteel Sultan Kösen met zijn 2.51 centimeter. De recordhouder wat betreft staat op naam van de inmiddels overleden Robert Pershing Wadlow met een lengte van maar liefst 2.72 centimeter.