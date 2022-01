Boeing 787 Vietnam Airlines wijkt uit na terreurdreiging

Een Boeing 787 van Vietnam Airlines week woensdag uit nadat het kantoor in Japan een dreiging per telefoon ontving.

Het toestel, met registratie VN-A868, vertrok om 10:45 uur lokale tijd vanuit Tokio Narita Airport. De 787 was onderweg naar Hanoi in Vietnam. Echter, ongeveer twee uur later landde de Dreamliner ongepland op de luchthaven Fukuoka, een stad in het zuiden van Japan. Een dreiging leidde ertoe dat de piloten besloten hun reis naar Vietnam (op dat moment) niet voort te zetten.

787 wijkt uit naar Fukuoka na terreurdreiging © Flightradar24.com

Dreiging hoofdkantoor

Om 11:10 uur lokale tijd, ongeveer veertig minuten na take-off, belde een man die Japans sprak, maar beweerde Amerikaans te zijn, naar het kantoor van Vietnam Airlines in Japan. “Vlucht VN5311 (vliegnummer van de vlucht, red.) kan maar beter terugkeren naar Narita of zal worden neergeschoten wanneer de Baai van Tokio wordt gepasseerd’’, zou hij volgens VN Express gezegd hebben.

Diegene die op dat moment de telefoon opnam vroeg de man zijn boodschap te herhalen waarop de beller antwoordde: “Ik bereid me voor om VN5311 neer te schieten als die boven Tokyo Bay vliegt. Hij kan maar beter omkeren.’’ Dit soort dreigingen worden in de luchtvaart uiterst serieus genomen. Het kantoor in Japan belde het hoofdkwartier dat op haar beurt de dreiging aan het adres van de 787 meldde aan de Civil Aviation Authority of Vietnam (CAAV) en het ministerie van Openbare Veiligheid. Vorig jaar werden passagiers van een Turkish Airlines-vlucht onaangenaam verrast toen na aankomst op de bestemming bleek dat er een bommelding gedaan was aan het adres van hun vliegtuig.

787 vervolgt vlucht

Rond de klok van 13:00 uur lokale tijd arriveerde de 787 veilig in Fukuoka. De Japanse autoriteiten bezochten de luchthaven en spraken met de bemanning en passagiers. Daarnaast laste Vietnam Airlines een spoedvergadering in. Met toestemming van vicepremier Pham Binh Minh en Nguyen Van The, minister van Vervoer, gaf de CAAV de maatschappij de opdracht toestemming te vragen om in Fukuoka te mogen landen.

Na de landing vond men geen onveilige signalen en bleek de 787 veilig genoeg om verder te vliegen richting Hanoi. Diezelfde dag om 15:45 uur lokale tijd vertrok het toestel vanuit de Zuid-Japanse stad. Na een vlucht van ongeveer 4,5 uur landde het vliegtuig in de Vietnam. Het was sinds twee jaar de eerste vlucht tussen Vietnam en Japan. Wegens de coronacrisis vond al die tijd tussen deze twee landen geen vliegverkeer plaats.