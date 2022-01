Loop jij binnenkort stage bij E-Flight?

E-Flight is het nieuwste en snelst groeiende luchtvaartmerk van Europa, en voert als eerste elektrische Flight Academy van Europa vier tot acht elektrische vluchten per dag uit vanaf thuisbasis Teuge. E-Flight gelooft in een wereld met een stil en schoon luchtruim waarin iedereen wil en kan blijven vliegen zonder schuldgevoel.

E-Flight is nieuw (opgericht in mei 2021) en dat betekent: nieuw bedrijf, nieuwe technologie, nieuw concept. Het is een start-up, maar vergis je niet: de oprichters zijn ervaren ondernemers en de vaart zit er lekker in. Dus, zoek je een unieke stage bij een uniek bedrijf? Gevonden! Er is plek voor een stagiair Video Content en een stagiair UX / E-Commerce.

Gezocht: Stagiair Video Content

Wat: Meeloopstage of afstudeerstage, verschillende opdrachten.

Wanneer: Per direct. Of wanneer jouw stageperiode begint.

Waar: E-Flight is gevestigd op vliegveld Teuge. Maar veel kan vanaf huis remote.

Vergoeding: Marktconform, nader overeen te komen.

© E-Flight Academy

Waar is E-Flight naar op zoek?

Elk inspirerend merk anno nu is natuurlijk ook een onuitputtelijke bron van toffe content. Exact daarvoor zoekt E-Flight versterking. Er is een enorme bak aan videocontent nodig voor onder andere instructie, e-learning én social media. Want E-Flight’s marketingmachine draait altijd op volle toeren! Daarnaast hebben we verschillende innovatieve opdrachten in gedachten. Denk aan automatisch gegenereerde video’s van vluchten met 360 camera’s. Narrowcasting oplossingen op grote schermen in de hangar. En ze staan natuurlijk altijd open voor eigen ideeën en formats!

Kortom, voor deze functie is E-Flight op zoek naar een ambitieus iemand met mad video- en editing skills. Een doener, maar ook iemand die goed doordacht te werk gaat. Iemand die weet wat er speelt en goed in een team kan werken.

Wat kan E-Flight je bieden?

Achter E-Flight zit een team van ervaren ondernemers die je een zeer professionele begeleiding zullen geven. Voor deze functie word je begeleid door Merlijn, die meer dan 15 jaar actief was als creatief directeur in de Amsterdamse reclamewereld. Hij was verantwoordelijk voor diverse bekende merkcampagnes (Trouw, Transavia, CheapTickets, Simyo en Oxxio) en heeft nu zijn zinnen erop gezet om de luchtvaart flink wakker te schudden met een fris nieuw inspirerend merk als E-Flight!

Spreekt deze stage je aan?

Laat je gegevens achter. We nemen vliegensvlug contact met je op.

Gezocht: Stagiair UX / E-Commerce

Wat: Meeloopstage of afstudeerstage, verschillende opdrachten.

Wanneer: Per direct. Of wanneer jouw stageperiode begint.

Waar: E-Flight is gevestigd op vliegveld Teuge. Maar veel kan vanaf huis remote.

Vergoeding: Marktconform, nader overeen te komen.

Waar is E-Flight naar op zoek?

E-Flight heeft een digital-only DNA. Alle processen zijn volledig gedigitaliseerd en met slimme tools zijn ze altijd op zoek naar de ultieme klantbeleving. Maar ook intern zijn verschillende online platformen naadloos op elkaar afgestemd om alles zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Momenteel werkt E-Flight met de platformen Hubspot, Shopify, Airtable, Wings en Notion. Maar dit is continu in beweging en ze zoeken continu naar de beste oplossing!

Kortom, voor het uitzoeken, opzetten, inrichten en optimaliseren van al deze verschillende platformen is E-Flight op zoek naar versterking. Iemand die er écht plezier uithaalt om samen met het team van E-Flight allemaal nitty gritty dingen te bedenken die de klantbeleving (intern en extern) super smooth laten verlopen.

Wat kan E-Flight je bieden?

Achter E-Flight zit een team van ervaren ondernemers die je een zeer professionele begeleiding zullen geven. Voor deze functie word je begeleid door Matthijs die meer dan 20 jaar actief was als interaction designer en eigenaar van digitaal ontwerp bureau Hike One. Hij was verantwoordelijk voor talloze apps en platformen voor onder andere Marktplaats, Funda, Ziggo en Philips. Matthijs is nu een van de oprichters van E-Flight en rust niet voordat de luchtvaart in een flinke duurzame versnelling is gekomen. Door E-Flight!

Spreekt deze stage je aan?

